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    Булыкин: Можно сказать, что сборная России избавилась от «Дзюбазависимости»

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре национальной команды в матче отбора к ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Можно сказать, что избавились от "Дзюбазависимости", смогли дважды победить без него крепких соперников и выйти на первое место. Но никто все-таки не знает, как с ним бы сложилось. К слову, справились без большого количества лидеров, ребята просто молодцы.

    Мы еще не нашли свою игру и мы еще не на чемпионате мира, сейчас нельзя так говорить, нужно дождаться ноябрьских игр. Сегодня неплохо сыграли, хорошие голы, победили, очень понравилось движение футболистов», — цитирует Булыкина «РБК Спорт».

    В турнирной таблице группы Н Россия вышла на первое место, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.

    В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра.

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