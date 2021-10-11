Нидерланды — Гибралтар прямая трансляция 11.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

В турнирной таблице «Нидерланды» занимает 1 место с 16 очками, «Гибралтар» — 6 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Гибралтар» — «Нидерланды» 0:7 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды» — «Гибралтар». Коэффициент ставки — 1.95.

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