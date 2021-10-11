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    Крупная победа сборной Нидерландов?

    Нидерланды — Гибралтар. Прогноз (к. 1.95) и ставки на футбол, отбор на ЧМ-2022, 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Гибралтар
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    Мемфис Депай
    11 октября на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме сборная Нидерландов примет сборную Гибралтара в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 группы G. Начало поединка в 21:45 мск. Нидерланды — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нидерланды

    Голландцы возглавляют группу G с 16 очками на счету. Ближайших преследователей норвежцев они опережают на 2 очка. Они выиграли 3 последних матча в квалификации. Всего на их счету уже 5 побед.

    В прошлом поединке сборная Нидерландов одержала не очень уверенную победу над Латвией, победив со счетом 1:0. Перед этим «оранжевые» разгромили Турцию 6:1 и Черногорию 4:0.

    Таким образом, беспроигрышная серия хозяев достигла отметки в 6 матчей, 3 из которых подопечные Луи ван Гала выиграли всухую.

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    Дома у голландцев наилучший показатель забитых мячей (12) и стопроцентный показатель по результатам (3 победы).

    Гибралтар

    Гибралтар проиграл все 7 матчей в отборочном цикле и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.

    Гости набрали уже 28 пропущенных мячей, то есть в среднем у них по 4 мяча за игру. При этом сами они забили всего 3 гола.

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    • В последних турах у Гибралтара были поражения от Турции (0:3), Норвегии (1:5) и Черногории (0:3).

    Не известно, сработает ли это в данном случае, но гибралтарцы забивали в каждом из трех выездных матчей турнира.

    Прогноз и ставка

    Котировки от букмекеров следующие: 1.01 на победу Нидерландов, 29.00 на ничью и 81.00 на победу Гибралтара.

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    У Гибралтара нет никаких шансов. Количество пропущенных мячей и поражений зашкаливает и в Роттердаме у гостей будет разве что одна цель — не проиграть с крупным счетом.

    Полагаем, что на этот раз голландцы оторвутся по-полной и проведут результативный поединок. В марте этого года они забили сопернику 7 мячей. Поставить на тотал Нидерландов больше 6 можно с коэффициентом 1.95.

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    Нидерланды — Гибралтар: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Крупная победа сборной Нидерландов?
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