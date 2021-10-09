Венгрия — Албания: смотреть онлайн трансляцию 09.10.2021

В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе I отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Венгрия» занимает 4 место с 10 очками, «Албания» — 2 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Албания» — «Венгрия» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венгрия» — «Албания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Венгрия»).

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