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    Остановит ли Венгрия прорыв Албании?

    Венгрия — Албания. Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбол, отбор на ЧМ-2022, 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Албания
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    Албания идет на втором месте
    9 октября на «Пушкаш Арена» (Будапешт) сборная Венгрии примет сборную Албании в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 группы I. Встреча назначена на 21:45 по мск. Венгрия — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 09 Октября 2021 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 21:45 Албания Албания
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    Венгрия

    Венгрия явно потеряла шансы на первое место, однако у нее все еще возможность побороться за вторую строчку группы I. Хозяева имеют 10 очков на счету и занимают четвертую позицию, отставая от второго места на три балла.

    Мадьяры проиграли два из трех прошлых матчей. С разгромным счетом 0:4 они уступили англичанам и с минимальным результатом 0:1 потерпели поражение от грядущего соперника.

    До прошлого тура с учетом Евро-2020 венгры не могли выиграть уже пять матчей подряд, имея в серии две ничьи и три поражения.

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    Тем не менее, в прошлом поединке им удалось переиграть на своем поле Андорру (2:1).

    Албания

    В 2016 году сборная Албании добилась самого большого успеха в своей истории, пробившись в финальную часть чемпионата Европы, но там не смогла выйти из группы.

    После того результаты «орлов» пошли на спад. В отборе ЧМ-2018 и ЧЕ-2020 они финишировали далеко от позиций, дающих билет в основную часть турниров.

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    • В текущем квалификационном цикле албанцы имеют шансы вклиниться в борьбу за путевку в Катар. После шести туров они с 12 очкам идут на втором месте, отстав от первых англичан на четыре пункта, но опережают поляков на один балл.

    Как раз Англией и Польшей албанцы проиграли — 0:2 и 1:4 соответственно. А обыграть смогли Андорру и дважды Сан-Марино, а также — сборную Венгрии со счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

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    Венгрия — Албания: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Остановит ли Венгрия прорыв Албании?
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