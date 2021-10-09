9 октября на «Пушкаш Арена» (Будапешт) сборная Венгрии примет сборную Албании в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 группы I. Встреча назначена на 21:45 по мск. Венгрия — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Венгрия явно потеряла шансы на первое место, однако у нее все еще возможность побороться за вторую строчку группы I. Хозяева имеют 10 очков на счету и занимают четвертую позицию, отставая от второго места на три балла.

Мадьяры проиграли два из трех прошлых матчей. С разгромным счетом 0:4 они уступили англичанам и с минимальным результатом 0:1 потерпели поражение от грядущего соперника.

До прошлого тура с учетом Евро-2020 венгры не могли выиграть уже пять матчей подряд, имея в серии две ничьи и три поражения.

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Тем не менее, в прошлом поединке им удалось переиграть на своем поле Андорру (2:1).

Албания

В 2016 году сборная Албании добилась самого большого успеха в своей истории, пробившись в финальную часть чемпионата Европы, но там не смогла выйти из группы.

После того результаты «орлов» пошли на спад. В отборе ЧМ-2018 и ЧЕ-2020 они финишировали далеко от позиций, дающих билет в основную часть турниров.

В текущем квалификационном цикле албанцы имеют шансы вклиниться в борьбу за путевку в Катар. После шести туров они с 12 очкам идут на втором месте, отстав от первых англичан на четыре пункта, но опережают поляков на один балл.

Как раз Англией и Польшей албанцы проиграли — 0:2 и 1:4 соответственно. А обыграть смогли Андорру и дважды Сан-Марино, а также — сборную Венгрии со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.