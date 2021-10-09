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    Сборная Англии разгромила Андорру в отборе ЧМ-2022

    Андорра — Англия: счет матча 0:5, обзор голов

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    Сборная Андорры потерпела домашнее поражение от команды Англии (0:5) в матче 7-го тура отборочного турнира в группе I.

    Сборная Англии
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    Сборная Англии

    Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Фоден забросил мяч в штрафную хозяев , Санчо зацепился за линию офсайда и сделал скидку на Бена Чилуэлла, который без помех поразил цель.

    На 40-й минуте Фоден выполнил шикарный пас из глубины в штрафную хозяев, где Букайо Сака первым касанием принял мяч, а вторым пробил под перекладину.

    На 59-й минуте Санчо с левого фланга вырезал передачу к вратарской Андорры, Абрахам выскочил из-за спины защитника и протолкнул мяч в сетку ворот.

    На 79-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Грилиш ворвался в штрафную хозяев, но при приёме мяча получил по ногам от Рубио.

    Не забил Джеймс Уорд-Праус с точки — Хосе Гомес потащил удар, но англичанин успел к добиванию, направив мяч в угол ворот.

    А на 86-й минуте Джонстон рукой выкинул мяч к центру поля, Грилиш подхватил атаку, дошёл до штрафной, раскачал защитников и пробил точно в нижний угол ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I
    Андорра — Англия 0:5
    Голы: 0:1 Бен Чилвел (17'), 0:2 Букайо Сака (40'), 0:3 Тэмми Абрахам (59'), 0:4 Джеймс Уорд-Праус (79'), 0:5 Джек Грилиш (86') Андорра: Хосе Гомес, Хесус Рубио, Christian Garcia (Ильдефонс Лима, 31'), Марк Валес, Макс Льовера, Марк Гарсия, Кристиан Мартинес (Жорди Алаез, 64'), Марк Ребес, Xavi Vieira, Хорди Рубио (Жоан Сервос, 82'), Аарон Санчес (Ricard Fernandez, 64') Англия: Джейдон Санчо (Джек Грилиш, 73'), Тэмми Абрахам (Олли Уоткинс, 80'), Букайо Сака, Филип Фоден, Джеймс Уорд-Праус, Джесси Лингард (Мэйсон Маунт, 73'), Бен Чилвел, Конор Коди, Джон Стоунс (Фикайо Томори, 60'), Киран Триппьер, Сэм Джонстон Предупреждения: Кристиан Мартинес (42'), Джон Стоунс (42'), Джейдон Санчо (45 + 1'), Марк Ребес (55'), Конор Коди (86')

    В параллельном матче команда Польши на своем поле разгромила сборную Сан-Марино со счетом 5:0.

    Голами в составе победителей отличились Кароль Свидерски, Томаш Кендзёра, Адам Букса и Кшиштоф Пёнтек.

    Еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Кристиан Бролли.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I
    Польша — Сан-Марино 4:0
    Голы: 1:0 Кароль Свидерский (10'), 2:0 Кристиан Бролли (автогол) (20'), 3:0 Томаш Кендзёра (50'), 4:0 Адам Букса (84') Польша: Лукаш Фабиански (Радослав Маецки, 58'), Роберт Гумни, Томаш Кендзёра, Михал Хелик, Пшемыслав Плахета, Пшемыслав Франковский (Бартош Берешиньски, 65'), Матеуш Клих (Кшиштоф Пёнтек, 46'), Кароль Линетти, Kacper Kozlowski, Кароль Свидерский (Адам Букса, 72'), Роберт Левандовски (Якуб Модер, 66') Сан-Марино: Хосе Хирш Адольфо (David Tomassini, 46'), Маттео Витайоли (Marco Bernardi, 75'), Марчелло Муларони, Алессандро Голинуччи, Лука Ченсони (Андреа Грандони, 46'), Энрико Голинуччи, Мирко Палацци (Filippo Fabbri, 53'), Кристиан Бролли (Данте Карлос Росси, 74'), Давиде Симончини, Мануэль Баттистини, Элиа Бенедеттини Предупреждения: Кароль Линетти (32'), Алессандро Голинуччи (86')

    Еще в одном матче группы I сборная Венгрии на своем поле уступила Албании со счетом 0:1.

    Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий «Саутгемптона» Армандо Броя.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I
    Венгрия — Албания 0:1
    Гол: 0:1 Armando Broja (80') Венгрия: Петер Гулачи, Эндре Ботка (Адам Ланг, 83'), Вилли Орбан, Аттила Салаи, Loic Nego (Janos Hahn, 83'), Адам Надь (Ласло Кляйнхайслер, 71'), Андраш Шчафер, Zsolt Nagy, Роланд Шаллаи (Балинт Вечей, 71'), Доминик Собослаи, Даниэль Шаллои (Szabolcs Schon, 59') Албания: Эндри Чекичи (Nedim Bajrami, 46'), Сокол Чикалеши (Рею Манай, 66'), Мюрто Узуни (Armando Broja, 66'), Лоренц Траши (Иван Балью, 86'), Клаус Гясула, Кейди Баре, Эльсеид Хюсай, Берат Джимсити (Фредерик Весели, 30'), Мараш Кумбула, Ардиан Исмайли, Этрит Бериша Предупреждения: Эндри Чекичи (45 + 1'), Эндре Ботка (45 + 2'), Клаус Гясула (61'), Фредерик Весели (69'), Лоренц Траши (73'), Ласло Кляйнхайслер (89')
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