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    Азмун избежал дополнительной дисквалификации

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун избежал дополнительной дисквалификации, сообщает «Р-Спорт».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    КДК РФС принял решение не применять дополнительных санкций к игроку за удаление в матче десятого тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

    «КДК РФС принял решение не применять к Азмуну дополнительной дисквалификации, кроме автоматической. От Азмуна есть объяснение, поскольку он находится в расположении сборной Ирана.

    В заседании принимал участие представитель юридической службы "Зенита", были представлены все необходимые документы, в том числе видеоматериалы.

    Было получено заключение ЭСК: комиссия установила, что карточка предъявлена правильно. КДК РФС пришел к выводу, что дополнительной дисквалификации не требуется», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

    Таким образом, Азмун пропустит встречу против тульского «Арсенала» 16 октября, но сможет принять участие в домашнем матче с московским «Спартаком» 24 октября.

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