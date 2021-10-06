Заболотный заявил о готовности быть капитаном сборной России

Нападающий сборной Россииподелился мыслями о подготовке к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

«За несколько дней игроки пытаются вкусить всю информацию от тренеров, а они хотят больше уделить времени тактике. Доходит до того, что водят за руку, доносят информацию.

Каждый готов быть капитаном, это мы выяснили в сентябре. Я готов быть капитаном. Если тренер скажет, для меня это будет величайшая честь, если нет — не расстроюсь.

У Карпина европейский стиль футбола. Дайте больше времени поработать с Георгичем, его стиль можно претворить в жизнь во всю. В сборной стараемся быть на одном уровне», — цитирует Заболотного «Р-Спорт».