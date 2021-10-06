Нигматуллин: Рагник ищет в «Локомотив» опытного специалиста, говорящего с ним на одном языке

Руслан Нигматуллин Фото: globallookpress.com
5 октября «Локомотив» сообщил о том, что Марко Николич уволен с поста главного тренера.
«Не то чтобы это неожиданное решение. Неожиданное решение — это Николича уволить.
Если по поводу Лоськова, то понятно, что традиционно исполняющим обязанности назначается помощник.
Скажем так, сейчас определенный, пусть и небольшой опыт работы главным тренером будет у Лоськова. Думаю, что в будущем он в любом случаем ставит перед собой такие задачи.
Но это, надо признать, временная мера, потому что, уверен, Рагник ищет опытного специалиста, говорящего с ним на одном языке», — сказал Нигматуллин «Матч ТВ».
После 10 туров РПЛ «Локомотив» занимает 4-е место, имея в активе 17 очков.