ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ПрядкинНе вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс
  • 22:03
    • «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Сочи»
  • 21:54
    • «Магнитка» забросила четыре безответные шайбы «Спартаку»
  • 21:46
    • Шайба Хуснутдинова принесла СКА победу над «Локомотивом»
  • 16:15
    • Формат РПЛ не будет изменен в следующем сезоне
  • 15:49
    • Официально: Николич покинул «Локомотив»
    Все новости спорта

    Нигматуллин: Рагник ищет в «Локомотив» опытного специалиста, говорящего с ним на одном языке

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера московского клуба.

    Руслан Нигматуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Нигматуллин

    5 октября «Локомотив» сообщил о том, что Марко Николич уволен с поста главного тренера.

    «Не то чтобы это неожиданное решение. Неожиданное решение — это Николича уволить.

    Если по поводу Лоськова, то понятно, что традиционно исполняющим обязанности назначается помощник.

    Скажем так, сейчас определенный, пусть и небольшой опыт работы главным тренером будет у Лоськова. Думаю, что в будущем он в любом случаем ставит перед собой такие задачи.

    Но это, надо признать, временная мера, потому что, уверен, Рагник ищет опытного специалиста, говорящего с ним на одном языке», — сказал Нигматуллин «Матч ТВ».

    После 10 туров РПЛ «Локомотив» занимает 4-е место, имея в активе 17 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания возьмет у Италии реванш и выйдет в финал Лиги наций?
  • Италия — Испания. Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • Динамовцы выиграют очередное столичное дерби?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Игра в Казахстане не будет блистать результативностью
  • «Барыс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.12
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.44
  • Прогноз на матч Италия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  5.40
  • Прогноз на матч Латвия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Южная Корея — Сирия
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Синякова — Клейстерс
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Петкович — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вондроушова — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры