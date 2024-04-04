«Аякс»
Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона в чемпионате Нидерландов, но затем стала выбираться из ямы. После 27-и туров «Аякс» занимает 5-е место в таблице с 44 очками в активе.
Команда уже вряд-ли будет бороться за Лигу Европы или Лигу чемпионов, ведь отставание от 3-ки лидеров составляет 12 очков. К тому же, «Аякс» — худшая команда из топ-10 чемпионата по надежности в обороне (48 пропущенных).
Последние матчи: В прошедшем туре лиги «Аякс» обыграл «Зволле» (3:1), команда повела в 2 мяча уже к 24-й минуте. Матчем ранее «божьи сыновья» сыграли вничью со «Спартой» (2:2).
В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Нидерландов «Аякс» проиграл только «АЗ Алкмару» (0:2), а также по 2 раза победил и сыграл вничью. За этот период команда забила 9 голов при 7-и пропущенных.
Не сыграют: Джордан Хендерсон, Йосип Сутало, Брайан Бробби и Оливье Артссен (у всех травмы).
Состояние команды: В последнее время «Аякс» стал регулярно набирать очки. К тому же, команда набрала 25 баллов из 39-и возможных на своем поле, занимая 6-е место в лиге по этому показателю.
«Аякс» уже обыгрывал «Гоу Эхед Иглс» в этом году. В рамках 17-го тура чемпионата Нидерландов команда добилась победы со счетом 3:2, забив победный гол на 72-й минуте встречи.
«Гоу Эхед Иглс»
Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице с 40 очками в активе, отставая от «Аякса» всего на 4 пункта. «Гоу Эхед Иглс» вполне может перегнать своего соперника, если стабилизирует свою игру.
Команда довольно интересно действует в атаке, но при этом может много пропустить. В последних встречах у «Иглс» есть и победы, и сокрушительные поражения.
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата команда разгромила «Эксельсиор» (3:0), не оставив ни единого шанса сопернику. Матчем ранее «Гоу Эхед Иглс» проиграл «Хераклес» (0:2).
За последние 5 матчей в лиге команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Иглс» забил 4 гола при 6-и пропущенных. Интересно, что во всех 3-х проигранных встречах команда не сумела забить ни одного гола.
Состояние команды: «Гоу Эхед Иглс» только недавно выдал отличную серию без поражений, но сейчас команда стала чаще проигрывать. При этом, «Иглс» не так уж и плохо выступает в гостях, занимая 8-е место в лиге по результатам гостевых встреч.
В прошлом сезоне «Гоу Эхед Иглс» уже отбирал очки у «Аякса», сыграв вничью со счетом 0:0. На сей раз забрать баллы у «божьих сыновей» будет гораздо труднее.
Статистика для ставок
- «Аякс» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в чемпионате Нидерландов
- В последних 5-и очных встречах «Аякс» только однажды обыграл «Гоу Эхед Иглс»
- «Иглс» не может забить на чужом поле на протяжении 2-х матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аякса» — 1.47, победа «Гоу Эхед Иглс» — 6.20, ничья — 4.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.
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Прогноз: «Аякс» находится в отличной форме. Можно предположить, что хозяева одержат убедительную победу.
Ставка: Победа «Аякса» с форой (-1.5) за 2.25.
Прогноз: Судя по последним встречам обеих команд, матч вполне может получиться результативным.
Ставка: Тотал 3 больше за 1.75.