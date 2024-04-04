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    «Аякс» не оставит шансов своему сопернику?

    «Аякс» — «Гоу Эхед Иглс». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Гоу Эхед Иглс»
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    «Аякс»
    В четверг, 4 апреля, в 28-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» на своем поле примет «Гоу Эхед Иглс». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Аякс» — «Гоу Эхед Иглс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 04 Апреля 2024 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 22:00 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
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    «Аякс»

    Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона в чемпионате Нидерландов, но затем стала выбираться из ямы. После 27-и туров «Аякс» занимает 5-е место в таблице с 44 очками в активе.

    Команда уже вряд-ли будет бороться за Лигу Европы или Лигу чемпионов, ведь отставание от 3-ки лидеров составляет 12 очков. К тому же, «Аякс» — худшая команда из топ-10 чемпионата по надежности в обороне (48 пропущенных).

    Последние матчи: В прошедшем туре лиги «Аякс» обыграл «Зволле» (3:1), команда повела в 2 мяча уже к 24-й минуте. Матчем ранее «божьи сыновья» сыграли вничью со «Спартой» (2:2).

    В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Нидерландов «Аякс» проиграл только «АЗ Алкмару» (0:2), а также по 2 раза победил и сыграл вничью. За этот период команда забила 9 голов при 7-и пропущенных.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Джордан Хендерсон, Йосип Сутало, Брайан Бробби и Оливье Артссен (у всех травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Аякс» стал регулярно набирать очки. К тому же, команда набрала 25 баллов из 39-и возможных на своем поле, занимая 6-е место в лиге по этому показателю.

    «Аякс» уже обыгрывал «Гоу Эхед Иглс» в этом году. В рамках 17-го тура чемпионата Нидерландов команда добилась победы со счетом 3:2, забив победный гол на 72-й минуте встречи.

    «Гоу Эхед Иглс»

    Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице с 40 очками в активе, отставая от «Аякса» всего на 4 пункта. «Гоу Эхед Иглс» вполне может перегнать своего соперника, если стабилизирует свою игру.

    Команда довольно интересно действует в атаке, но при этом может много пропустить. В последних встречах у «Иглс» есть и победы, и сокрушительные поражения.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата команда разгромила «Эксельсиор» (3:0), не оставив ни единого шанса сопернику. Матчем ранее «Гоу Эхед Иглс» проиграл «Хераклес» (0:2).

    За последние 5 матчей в лиге команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Иглс» забил 4 гола при 6-и пропущенных. Интересно, что во всех 3-х проигранных встречах команда не сумела забить ни одного гола.

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    Состояние команды: «Гоу Эхед Иглс» только недавно выдал отличную серию без поражений, но сейчас команда стала чаще проигрывать. При этом, «Иглс» не так уж и плохо выступает в гостях, занимая 8-е место в лиге по результатам гостевых встреч.

    В прошлом сезоне «Гоу Эхед Иглс» уже отбирал очки у «Аякса», сыграв вничью со счетом 0:0. На сей раз забрать баллы у «божьих сыновей» будет гораздо труднее.

    Статистика для ставок

    • «Аякс» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в чемпионате Нидерландов

    • В последних 5-и очных встречах «Аякс» только однажды обыграл «Гоу Эхед Иглс»

    • «Иглс» не может забить на чужом поле на протяжении 2-х матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аякса» — 1.47, победа «Гоу Эхед Иглс» — 6.20, ничья — 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

    Прогноз: «Аякс» находится в отличной форме. Можно предположить, что хозяева одержат убедительную победу.

    Ставка: Победа «Аякса» с форой (-1.5) за 2.25.

    Прогноз: Судя по последним встречам обеих команд, матч вполне может получиться результативным.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Гоу Эхед Иглс» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. «Аякс» не оставит шансов своему сопернику?
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