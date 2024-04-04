Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:30 мск. Хаддад-Майя — Кудерметова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хаддад-Майя

Беатрис в первом раунде одержала победу над Кэролайн Доулхайд — 6:2, 7:5.

В начале февраля бразильянка дошла до полуфинала в Абу-Даби, где проиграла Дарьей Касаткиной на решающем тай-брейке.

После этого Хаддад-Майя провалила сразу три турнира, не выиграв ни матча в Дохе, Дубае и Сан-Диего.

На «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами она одержала по одной победе, но для 13-й ракетки мира это тоже так себе результат.

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Но сейчас, наверное, уместно сделать акцент на прошлогодних результатах Хаддад-Майя на грунте. В 2023-м она добралась до четвертьфинала в Штутгарте и Мадриде и до полуфинала на Ролан Гаррос.

Кудерметова

Вероника на старте турнира выиграла у американки Шелби Роджерс — 7:6, 6:4.

Несмотря на результат, матч получился не самым простым, особенно первый сет — здесь россиянке несколько раз откровенно повезло.

Кудерметова выиграла всего лишь пятый матч в текущем сезоне.

Сложно сказать, чего от нее сейчас можно ожидать, но при этом известно, что Кудерметова комфортно чувствует себя на грунте.

Все прогнозы на теннис

Это подтверждают, например, прошлогодние результаты — Вероника дошла до полуфинала в Мадриде и Риме. В 2022-м она играла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в 2021-м взяла титул в Чарльстоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хаддад-Майя в этом матче можно поставить за 1.59, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.37.

Прогноз: очевидно, что Веронику ждет непростая игра, но против россиянки сейчас опасно ставить, несмотря на то, что в этом году она еще ни разу не выигрывала два матча подряд. В какой-то момент эта неприятная серия прервется.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.