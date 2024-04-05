Фоньини
Фабио наконец-то дождался грунтовой части сезона. Правда, сыграть на этом покрытии он мог еще в феврале, но, по всей видимости, не захотел лететь в Южную Америку ради того, чтобы бороться там за место в основной сетке через квалификацию.
Опытный итальянец находится на 100-й строчке в обновленной версии рейтинга. Поэтому теперь либо wild card, либо квалификация.
В Марракеше 36-летний Фоньини с трудом прошел отбор, выиграв у француза Матиаса Бурга и австрийца Лукаса Мидлера.
В основе бывшая девятая ракетка мира начал с победы над французом Юго Гастоном — 6:7, 6:1, 6:4. После этого Фоньини выиграл у серба Ласло Дьере — 7:6. 2:6, 6:4.
За четыре дня Фабио провел 12 сетов, остались ли у него силы на ближайший матч?
Котов
Павел второй год подряд добрался в Марракеше, но для того, чтобы защитить очки, заработанные здесь в 2023-м, надо сделать еще один шаг.
По правде говоря, россиянин приятно удивляет на этой неделе. На фоне абсолютно провальных результатов в начале сезона его выход в четвертьфинал стал сюрпризом.
Во втором раунде Котов одержал победу на Флавио Коболли, которому в середине января проиграл на Открытом чемпионате Австралии.
И самое интересное, что ему хватило двух сетов — 6:1, 7:6. Итальянец так и не взял на приеме хотя бы гейм, хотя у него было семь брейк-пойнтов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 2.30, победу Котова букмекеры предлагают за 1.62.
Прогноз: несмотря на то, что у Фабио был один день на восстановление, все равно не факт, что ему хватит сил на весь матч против российского теннисиста. Павел наверняка постарается сделать так, чтобы итальянцу пришлось много бегать.
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Рекомендуемая ставка: победа Котова + тотал геймов больше 19,5 за 2.30.