Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 14:00 мск. Фоньини — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фоньини

Фабио наконец-то дождался грунтовой части сезона. Правда, сыграть на этом покрытии он мог еще в феврале, но, по всей видимости, не захотел лететь в Южную Америку ради того, чтобы бороться там за место в основной сетке через квалификацию.

Опытный итальянец находится на 100-й строчке в обновленной версии рейтинга. Поэтому теперь либо wild card, либо квалификация.

В Марракеше 36-летний Фоньини с трудом прошел отбор, выиграв у француза Матиаса Бурга и австрийца Лукаса Мидлера.

В основе бывшая девятая ракетка мира начал с победы над французом Юго Гастоном — 6:7, 6:1, 6:4. После этого Фоньини выиграл у серба Ласло Дьере — 7:6. 2:6, 6:4.

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За четыре дня Фабио провел 12 сетов, остались ли у него силы на ближайший матч?

Котов

Павел второй год подряд добрался в Марракеше, но для того, чтобы защитить очки, заработанные здесь в 2023-м, надо сделать еще один шаг.

По правде говоря, россиянин приятно удивляет на этой неделе. На фоне абсолютно провальных результатов в начале сезона его выход в четвертьфинал стал сюрпризом.

Во втором раунде Котов одержал победу на Флавио Коболли, которому в середине января проиграл на Открытом чемпионате Австралии.

И самое интересное, что ему хватило двух сетов — 6:1, 7:6. Итальянец так и не взял на приеме хотя бы гейм, хотя у него было семь брейк-пойнтов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 2.30, победу Котова букмекеры предлагают за 1.62.

Прогноз: несмотря на то, что у Фабио был один день на восстановление, все равно не факт, что ему хватит сил на весь матч против российского теннисиста. Павел наверняка постарается сделать так, чтобы итальянцу пришлось много бегать.

Рекомендуемая ставка: победа Котова + тотал геймов больше 19,5 за 2.30.