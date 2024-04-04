Россиянка Дарья Касаткина сыграет против украинки Ангелины Калининой во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 20:30 мск. Касаткина — Калинина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Касаткина

Дарья начала неделю с победы над американкой Эшлин Крюгер. Без приключений, как обычно, не обошлось.

Россиянка отлично провела первый сет, но потом случился необъяснимый сбой — 6:3, 0:6, 6:1.

Насколько легко Касаткина отдала второй сет, настолько же спокойно она забрала решающую партию.

В принципе, для Касаткиной это норма, поэтому в данном случае не надо сильно удивляться, хотя перед третьим сетом, безусловно, было тревожно.

В предыдущих сезонах Дарья ни разу не проигрывала в Чарльстоне до четвертьфинала.

Калинина

Ангелина тем временем уже успела преподнести мини-сенсацию. В первом раунде она красиво разобралась с Каролин Возняцки.

Украинская теннисистка отдала бывшей первой ракетке мира лишь пять геймов — 6:2, 6:3.

С другой стороны, эта победа лишь напомнила, что Калинина умеет играть на грунте. В прошлом году она добралась до финала на крупном турнире в Риме. На пути к решающему матчу 27-летняя теннисистка выиграла у Софии Кенин, Мэдисон Киз, Беатрис Хаддад-Майя и Вероники Кудерметовой.

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Также стоит отметить, что в 2022-м Калинина дошла до четвертьфинала сначала в Чарльстоне, а потом в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.55, победу Калининой букмекеры предлагают за 2.46.

Прогноз: в прошлом году Дарья разгромила украинку на траве в Истбурне — 6:3, 6:1. На грунте встреча с Калининой, скорее всего, получится не такой простой, на этот раз россиянку ждет серьезная проверка.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.