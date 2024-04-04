В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке России, а также в чемпионатах Англии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ахмат» — «Оренбург»

Футбол. Кубок России

У «Ахмата» в ближайшее время может смениться главный тренер. СМИ пишут, что Мирославу Ромащенко грозит увольнение. Главным претендентом на пост является Магомед Адиев.

31 марта «Ахмат» разочаровал болельщиков в РПЛ. В матче 22-го тура команда встречалась с «Рубином» в Казани. Грозненцы проиграли со счетом 1:2.

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«Оренбург» во второй части сезона провел четыре матча. Одержана лишь одна победа. 10 марта дома удалось обыграть «Балтику» (1:0).

Ранее «Оренбург» выступал в Пути РПЛ Кубка России. Но в 1/4 финала команда по сумме двух встреч проиграла «Спартаку» (1:0, 1:3). Теперь «Оренбург» продолжает борьбу в Пути регионов, где идет игра навылет.

Ставка: Проход «Ахмата» за 1.60.

«Гранада» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании

«Гранада» откровенно доигрывает чемпионат. Уже наверняка можно сказать, что следующий сезон клуб начнет в Сегунде. В последних матчах у команды одни проигрыши.

Ранее «Гранада» уступила в четырех встречах кряду. В марте не было набрано ни одного очка. Клуб проиграл «Вильярреалу» (1:5), «Реалу Сосьедад» (2:3), «Мальорке» (0:1) и «Кадису» (0:1).

«Валенсия» находится в верхней половине таблицы. У команды есть шансы завоевать путевку в еврокубки, но небольшие. Нужно сильно прибавить в оставшихся матчах сезона.

В 29 встречах «Валенсия» набрала 41 очко. «Летучие мыши» располагаются на 8-м месте. Сейчас у команды 11 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.31.

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Челси» находится в нижней части таблицы, но руководство клуба просит запастить терпением и сохранять спокойствие. На построение новой команды нужно время.

Болельщиков радует беспроигрышная серия синих. Лондонцы последний раз уступали в АПЛ еще 4 февраля.

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В марте «Челси» провел четыре матча. У клуба были две победы и две ничьи. Подопечным Маурисио Почеттино удалось обыграть «Ньюкасл» (3:2) в АПЛ и «Лестер» (4:2) в Кубке Англии.

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал март. Команда в дерби уступила «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Но затем «красные дьяволы» смогли прибавить.

9 марта манкунианцы в АПЛ одолели «Эвертон» (2:0). Вскоре была невероятная победа над «Ливерпулем» (4:3) в Кубке Англии. 30 марта «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1).

Ставка: Обе команды забьют за 1.40.

Общий коэффициент — 5.17.