«Ахмат» — «Оренбург»
Футбол. Кубок России
У «Ахмата» в ближайшее время может смениться главный тренер. СМИ пишут, что Мирославу Ромащенко грозит увольнение. Главным претендентом на пост является Магомед Адиев.
31 марта «Ахмат» разочаровал болельщиков в РПЛ. В матче 22-го тура команда встречалась с «Рубином» в Казани. Грозненцы проиграли со счетом 1:2.
«Оренбург» во второй части сезона провел четыре матча. Одержана лишь одна победа. 10 марта дома удалось обыграть «Балтику» (1:0).
Ранее «Оренбург» выступал в Пути РПЛ Кубка России. Но в 1/4 финала команда по сумме двух встреч проиграла «Спартаку» (1:0, 1:3). Теперь «Оренбург» продолжает борьбу в Пути регионов, где идет игра навылет.
Ставка: Проход «Ахмата» за 1.60.
«Гранада» — «Валенсия»
Футбол. Чемпионат Испании
«Гранада» откровенно доигрывает чемпионат. Уже наверняка можно сказать, что следующий сезон клуб начнет в Сегунде. В последних матчах у команды одни проигрыши.
Ранее «Гранада» уступила в четырех встречах кряду. В марте не было набрано ни одного очка. Клуб проиграл «Вильярреалу» (1:5), «Реалу Сосьедад» (2:3), «Мальорке» (0:1) и «Кадису» (0:1).
«Валенсия» находится в верхней половине таблицы. У команды есть шансы завоевать путевку в еврокубки, но небольшие. Нужно сильно прибавить в оставшихся матчах сезона.
В 29 встречах «Валенсия» набрала 41 очко. «Летучие мыши» располагаются на 8-м месте. Сейчас у команды 11 побед, 8 ничьих и 10 поражений.
Ставка: Победа «Валенсии» за 2.31.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол. Чемпионат Англии
«Челси» находится в нижней части таблицы, но руководство клуба просит запастить терпением и сохранять спокойствие. На построение новой команды нужно время.
Болельщиков радует беспроигрышная серия синих. Лондонцы последний раз уступали в АПЛ еще 4 февраля.
В марте «Челси» провел четыре матча. У клуба были две победы и две ничьи. Подопечным Маурисио Почеттино удалось обыграть «Ньюкасл» (3:2) в АПЛ и «Лестер» (4:2) в Кубке Англии.
«Манчестер Юнайтед» неудачно начал март. Команда в дерби уступила «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Но затем «красные дьяволы» смогли прибавить.
9 марта манкунианцы в АПЛ одолели «Эвертон» (2:0). Вскоре была невероятная победа над «Ливерпулем» (4:3) в Кубке Англии. 30 марта «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1).
Ставка: Обе команды забьют за 1.40.
Общий коэффициент — 5.17.