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    «Ахмат» пройдет «Оренбург» в Кубке России, «Валенсия» одолеет аутсайдера Примеры

    Экспресс дня 4 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Валенсия»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке России, а также в чемпионатах Англии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ахмат» — «Оренбург»

    Футбол. Кубок России

    У «Ахмата» в ближайшее время может смениться главный тренер. СМИ пишут, что Мирославу Ромащенко грозит увольнение. Главным претендентом на пост является Магомед Адиев.

    31 марта «Ахмат» разочаровал болельщиков в РПЛ. В матче 22-го тура команда встречалась с «Рубином» в Казани. Грозненцы проиграли со счетом 1:2.

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    «Оренбург» во второй части сезона провел четыре матча. Одержана лишь одна победа. 10 марта дома удалось обыграть «Балтику» (1:0).

    Ранее «Оренбург» выступал в Пути РПЛ Кубка России. Но в 1/4 финала команда по сумме двух встреч проиграла «Спартаку» (1:0, 1:3). Теперь «Оренбург» продолжает борьбу в Пути регионов, где идет игра навылет.

    Ставка: Проход «Ахмата» за 1.60.

    «Гранада» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Гранада» откровенно доигрывает чемпионат. Уже наверняка можно сказать, что следующий сезон клуб начнет в Сегунде. В последних матчах у команды одни проигрыши.

    Ранее «Гранада» уступила в четырех встречах кряду. В марте не было набрано ни одного очка. Клуб проиграл «Вильярреалу» (1:5), «Реалу Сосьедад» (2:3), «Мальорке» (0:1) и «Кадису» (0:1).

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    «Валенсия» находится в верхней половине таблицы. У команды есть шансы завоевать путевку в еврокубки, но небольшие. Нужно сильно прибавить в оставшихся матчах сезона.

    В 29 встречах «Валенсия» набрала 41 очко. «Летучие мыши» располагаются на 8-м месте. Сейчас у команды 11 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

    Ставка: Победа «Валенсии» за 2.31.

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Челси» находится в нижней части таблицы, но руководство клуба просит запастить терпением и сохранять спокойствие. На построение новой команды нужно время.

    Болельщиков радует беспроигрышная серия синих. Лондонцы последний раз уступали в АПЛ еще 4 февраля.

    Все прогнозы на АПЛ

    В марте «Челси» провел четыре матча. У клуба были две победы и две ничьи. Подопечным Маурисио Почеттино удалось обыграть «Ньюкасл» (3:2) в АПЛ и «Лестер» (4:2) в Кубке Англии.

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  • 29/03/2024

    • «Манчестер Юнайтед» неудачно начал март. Команда в дерби уступила «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Но затем «красные дьяволы» смогли прибавить.

    9 марта манкунианцы в АПЛ одолели «Эвертон» (2:0). Вскоре была невероятная победа над «Ливерпулем» (4:3) в Кубке Англии. 30 марта «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1).

    Ставка: Обе команды забьют за 1.40.

    Общий коэффициент — 5.17.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 4 апреля с коэффициентом 5.17. Дата матча: 04.04.2024. Экспресс. «Ахмат» пройдет «Оренбург» в Кубке России, «Валенсия» одолеет аутсайдера Примеры
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