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    «Локомотив» удвоит преимущество перед выездом в Челябинск?

    «Локомотив» — «Трактор». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Трактор»
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    «Локомотив» в матче в Омске
    Во втором матче полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене-2000» 4 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Локомотив» — «Трактор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Апреля 2024 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона у «Локомотива» было немало возможностей возглавить Запад, но на финишной прямой он опустился на третью строчку, набрав в 68 матчах 93 очка.

    Последние матчи: Кубковую кампанию этого года ярославцы начали с того, что выбили действующего чемпиона — ЦСКА — в серии с которым у них не возникло существенных проблем. Соперничество длилось пять матчей.

    Локомотив — Трактор: коэффициенты букмекеров

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    В настоящую драму переросла серия с «Авангардом». При всем том преимуществе, которым «Локомотив» завладел на старте, добиться легкого прохода в следующий раунд не удалось. Ярославцев спасла только трудовая победа в Омске в седьмом матче (2:0).

    В полуфинал же команда Игоря Никитина вошла бодро: несмотря на локальные проблемы, она уверенно разобралась с «Трактором» (5:2). Дубль Полунина и 39 бросков в створ ворот в целом обеспечили Ярославлю крупную победу и фору на старте — 1:0.

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    Не сыграют: Кадровые потери в составе «Локомотива» отсутствуют.

    Состояние команды: В дебютной встрече «Локо» удалось завладеть инициативой. Тем не менее опыт предыдущего раунда говорит о том, что первая победа, хоть и является важной, ничего не значит в контексте противостояния с таким соперником.

    «Трактор»

    Путь к плей-офф: В рамках своей кампании в регулярке «Трактор» пережил непростые времена и смену тренера, но закончить сезон сумел на волне подъема, хоть и оказался всего шестым на Востоке с 80 очками на счету.

    Последние матчи: Важнее для челябинцев стало то, что в плей-офф им удалось ворваться, находясь в высшей точке командного тонуса, благодаря чему они — во многом также на морально-волевых — прошли «Салават Юлаев» в 1/8 финала. На это ушло 6 матчей.

    Всего четыре встречи «Трактор» провел в четвертьфинальном раунде с «Динамо» Москва. Правда, ни в одной игре легко челябинцам не было. Последний матч закончился безумной победой со счетом 5:4.

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    • Относительно уверенно команда Алексея Заварухина начала игру с «Локомотивом», забив тому первой. Однако в дальнейшем гости развалились и пропустили 5 голов, ответив лишь одним (2:5).

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    Не сыграют: На момент публикации в списке травмированных указан Андрей Чибисов.

    Состояние команды: Статистически «Трактор» оказался хуже «Локомотива», хотя моментами гости были по-настоящему хороши. Безусловно: второй попыткой в Ярославце команда постарается распорядиться иначе, в частности, попробует прибавить в динамике и остроте.

    Статистика для ставок

    • Минимум 6 шайб было заброшено в сумме в трех последних гостевых матчах «Трактора»

    • Ни в одной домашней встрече из последних четырех «Локомотив» не пропускал больше двух голов

    • В 7 играх из 11 в текущем плей-офф команда Заварухина забивала от трех и более голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.93, ничья — в 3.90, а победа «Трактора» — в 3.35.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

    Прогноз: На домашнем катке «Локомотив» чувствует себя уверенно, конечно, если вынести за рамки пару матчей с «Авангардом». В первой встрече с «Трактором» ярославцы продемонстрировали умение реагировать на неприятные ситуации и достойно на них отвечать, перехватывая инициативу.

    На текущий момент трудно поверить, что во второй встрече на домашнем катке «Локо» уступит.

    Ставка: «Локомотив» победит за 1.93.

    Прогноз: Тем не менее статус фаворита «Локомотива» не означает, что «Трактор» не попытается навязать свой хоккей. Команда любит атаковать, что по умолчанию увеличивает шансы на результативную игру.

    Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» удвоит преимущество перед выездом в Челябинск?
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