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    «Forever Young». В сборной России опубликовали плейлист Карпина

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    Пресс-служба сборной России опубликовала музыкальный плейлист главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

    Валерий Карпин с женой Дарьей
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    Валерий Карпин с женой Дарьей

    Судя по списку композиций, Карпина можно назвать меломаном. 52-летний специалист слушает Lady Gaga, Наргиз, Scorpions, HammAli & Navai, Макса Фадеева, LOBODA и Artik & Asti. Кроме того, там есть песня жены Карпина Дарьи «Просто уйди».

    Плейлист Валерия Карпина
    Страница сборной России во «ВКонтакте»

    Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

    Напомним, Карпин возглавил сборную России вскоре после Евро-2020. В первых матчах под его руководством команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

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