«Forever Young». В сборной России опубликовали плейлист Карпина

Пресс-служба сборной опубликовала музыкальный плейлист главного тренера национальной команды

Судя по списку композиций, Карпина можно назвать меломаном. 52-летний специалист слушает Lady Gaga, Наргиз, Scorpions, HammAli & Navai, Макса Фадеева, LOBODA и Artik & Asti. Кроме того, там есть песня жены Карпина Дарьи «Просто уйди».

Плейлист Валерия Карпина Страница сборной России во «ВКонтакте»

Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

Напомним, Карпин возглавил сборную России вскоре после Евро-2020. В первых матчах под его руководством команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).