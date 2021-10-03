Оренбург — Спартак-2 прямая трансляция 03.10.2021, смотреть онлайн

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице «Оренбург» занимает 1 место с 31 очком, «Спартак-2» — 6 место с 25 очками.

Последний матч между собой: «Оренбург» — «Спартак-2» 5:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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