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    «Спартак-2» даст бой «Оренбургу»?

    «Оренбург» — «Спартак-2». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, ФНЛ, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Спартак-2»
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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле со «Спартаком-2» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 15:00 мск. «Оренбург» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оренбург»

    «Оренбург» вновь взгромоздился на вершину таблицы. И в этом нет абсолютно никакой сенсации, больно уж сильна команда Марцела Лички.

    Правда, оторваться от «Торпедо» получается только на 2 очка. В общем, вся борьба за трон еще впереди, да и конкуренты, кроме москвичей, еще имеются.

    В минувшем туре «Оренбург» переиграл «Кубань». Причем обескровленных краснодарцев удалось взять лишь минимально.

    Прогнозы на ФНЛ

    Результативен Джоэль Фамейе. Лидер атак команды в 12 матчах настрелял уже 8 мячей, но и это еще не финал!

    «Спартак-2»

    Евгений Бушманов сколотил отличный коллектив. Молодые спартаковцы не боятся никого, и, как для молодежи относительно стабильны.

    В минувшем туре «Спартак-2» добыл три пункта. Дома команда Бушманова не оставил шансов «Томи» (3:1).

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  • 30/09/2021

    • На текущий момент «Спартак-2» занимает 6 место с 25 очками в активе. И даже без турнирных задач москвичи еще не раз покажут зубы!

    В нынешнем сезоне раскрывается звездочка Владислав Шитов. Юный форвард в 13 сыгранных матчах отличился уже пятью мячами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.36, на ничью за 5.00, а на «Спартак-2» — за 7.50.

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    Лидер попытается укрепиться на своей позиции, и намерен добыть третью подряд викторию.

    «Спартак-2» крайне ершист, и наверняка окажет сопротивление оренбуржцам.

    Гости смотрятся очень симпатично, и вполне способны дать бой лидеру. Наши прогноз и ставка — Фора «Спартака-2» +1.25 с коэффициентом 2.02.

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    «Оренбург» — «Спартак-2»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. «Спартак-2» даст бой «Оренбургу»?
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