«Оренбург» сыграет на своем поле со «Спартаком-2» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 15:00 мск. «Оренбург» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» вновь взгромоздился на вершину таблицы. И в этом нет абсолютно никакой сенсации, больно уж сильна команда Марцела Лички.

Правда, оторваться от «Торпедо» получается только на 2 очка. В общем, вся борьба за трон еще впереди, да и конкуренты, кроме москвичей, еще имеются.

В минувшем туре «Оренбург» переиграл «Кубань». Причем обескровленных краснодарцев удалось взять лишь минимально.

Прогнозы на ФНЛ

Результативен Джоэль Фамейе. Лидер атак команды в 12 матчах настрелял уже 8 мячей, но и это еще не финал!

«Спартак-2»

Евгений Бушманов сколотил отличный коллектив. Молодые спартаковцы не боятся никого, и, как для молодежи относительно стабильны.

В минувшем туре «Спартак-2» добыл три пункта. Дома команда Бушманова не оставил шансов «Томи» (3:1).

На текущий момент «Спартак-2» занимает 6 место с 25 очками в активе. И даже без турнирных задач москвичи еще не раз покажут зубы!

В нынешнем сезоне раскрывается звездочка Владислав Шитов. Юный форвард в 13 сыгранных матчах отличился уже пятью мячами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.36, на ничью за 5.00, а на «Спартак-2» — за 7.50.

Лидер попытается укрепиться на своей позиции, и намерен добыть третью подряд викторию.

«Спартак-2» крайне ершист , и наверняка окажет сопротивление оренбуржцам.

Гости смотрятся очень симпатично, и вполне способны дать бой лидеру. Наши прогноз и ставка — Фора «Спартака-2» +1.25 с коэффициентом 2.02.