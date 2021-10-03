«Бавария» — «Айнтрахт»: счет матча 1:2, обзор голов

в домашнем матче седьмого тура немецкой Бундеслиги потерпела поражение от— 1:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Серж Гнабри Фото: fcbayern.com

Мюнхенцы открыли счет на 29-й минуте. Роберт Левандовски вывел на свободное пространство Леона Горецку, который уверенно отправил мяч в уголок мимо Кевина Траппа.

Спустя три минуты «Айнтрахт» сравнял счет. Филип Костич с углового навесил к линии вратарской, а Мартин Хинтереггер ворвался чуть из глубины и головой вколотил мяч в сетку.

На 83-й минуте отличился уже сам Костич, который, находясь под углом к воротам, хлестко и точно пробил низом под дальнюю штангу.

Для мюнхенской команды это поражение стало первым в нынешнем сезоне национального первенства.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Айнтрахт Ф 1:2 Голы: 1:0 Леон Горецка (29'), 1:1 Мартин Хинтереггер (32'), 1:2 Филип Костич (83') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле (Марсель Забитцер, 76'), Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 70'), Томас Мюллер, Лерой Зане (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 81'), Роберт Левандовски Айнтрахт Ф: Rafael Santos Borre (Сэм Ламмерс, 78'), Филип Костич, Jesper Lindstroem (Йенс Хеуге, 61'), Тимоти Чэндлер, Кристиян Якич, Джибриль Соу, Алмами Туре (Данни да Коста, 61'), Мартин Хинтереггер, Штефан Ильзанкер, Тута (Айдин Хрустич, 85'), Кевин Трапп Предупреждения: Альфонсо Дэвис (50'), Деотшанкюль Юпамекано (77'), Йенс Хеуге (79')

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (16 очков), а «Айнтрахт» — 13-е (8 очков).