Мухин назвал самого опасного игрока в составе «Краснодара»

Полузащитник ЦСКАподелился ожиданиями от предстоящего матча св десятом туре чемпионата России.

«Краснодар — атакующая команда, у них появился новый нападающий, Кордоба. Очень мне нравится: цепкий, у него сложно отобрать мяч. Играет за счет того, что ставит спину, может спокойно развернуться, создать момент. Молодые футболисты тоже хорошо выполняют свою роль», — приводит слова Мухина пресс-служба «армейцев».

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в восьми матчах забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 2 октября в Москве, начало — в 19:00 мск.

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