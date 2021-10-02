Мухин назвал самого опасного игрока в составе «Краснодара»

«Краснодар — атакующая команда, у них появился новый нападающий, Кордоба. Очень мне нравится: цепкий, у него сложно отобрать мяч. Играет за счет того, что ставит спину, может спокойно развернуться, создать момент. Молодые футболисты тоже хорошо выполняют свою роль», — приводит слова Мухина пресс-служба «армейцев».
Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в восьми матчах забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
Перед паузой на матчи сборных принимаем дома Краснодар!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2021
⚽ #ЦСКАкраснодар
🏆 #РПЛ
⏲ 19:00 мск
🏟 #ВЭБарена
📺 Матч ТВ
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Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 2 октября в Москве, начало — в 19:00 мск.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА.