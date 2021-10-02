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    Обгонит ли ЦСКА краснодарцев в таблице РПЛ?

    ЦСКА — «Краснодар». Прогноз, ставка (к. 1.85) на чемпионат России по футболу 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Краснодар»
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    ЦСКА
    Встреча 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 2 октября. Матч на «ВЭБ Арене» в Москве начнется в 19:00 мск. ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Октября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.85
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    ЦСКА

    В конце августа армейцы одержали домашнюю викторию над «Ахматом» (2:0) и в Петербурге уступили «Зениту» (0:1).

    После международной паузы ЦСКА, уже продав в «Вест Хэм» Николу Влашича, поделил очки с «Арсеналом» в Туле — 2:2, но затем одолел на своем поле в дерби «Спартак» (1:0).

    В последних матчах подопечные Березуцкого в Кубке России разгромили вторым составом ижевский «Зенит» (4:0), а в РПЛ справились на выезде с «Нижним Новгородом» (2:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 9-ти туров РПЛ ЦСКА с с 16 очками и разницей мячей 13-8 идет на 5-м месте. ПО 2 гола у Чалова, Эджуке и Заболотного. Не сыграют Фукси Магнуссон, под вопросом Васин и Эджуке.

    «Краснодар»

    В конце августа «Краснодар» в гостях уступил «Локомотиву» (1:2) и перед матчами сборных дома победил «Рубин» (2:0).

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  • ФК «Краснодар» одержал домашнюю победу со счетом 3:0 над «Сочи» в матче 9-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было
  • 26/09/2021

    • После международной паузы сентябрь «быки» начали с гостевой ничьей с «Ростовом» (1:1), после чего в Грозном победили «Ахмат» (2:0).

    В выездном матче Кубка России «Краснодар» взял верх над «Ленинградцем» (2:0), а в последнем матче РПЛ разгромил на своем поле «Сочи» (3:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 9 туров РПЛ «Краснодар» с 16 очками идет на 4-м месте. Разница 17-9. Джон Кордоба забил 5 голов. Не сыграют Черников, Спаич и Вандерсон, под вопросом Петров и Мартынович.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Краснодара» — 2.95.

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    В прошлом сезоне команды сыграли 1:1 в Краснодаре, а в Москве ЦСКА победил 3:1. «Краснодар» в столице выиграл лишь раз в 5 последних матчах, потерпев 3 поражения.

    На своем поле у «армейцев» 4 победы в 5 предыдущих встречах в чемпионате. Кроме того, ЦСКА в этом розыгрыше РПЛ дома пропустил всего 2 мяча. Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет.

    В 9 из 10 последних матчей в РПЛ футболисты ЦСКА становились авторами первого гола. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.63 и ТБ 2,5 за 1.79.

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    ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Обгонит ли ЦСКА краснодарцев в таблице РПЛ?
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