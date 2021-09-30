«Монако» поделил очки с «Реал Сосьедадом», ПСВ разгромил «Штурм»

Испанскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе B.

Счет в матче на 16-й минуте открыли гости. Диоп от углового флага навесил на Дисаси, который головой пробил в левый угол. Мяч от штанги попал в Ремиро и залетел в сетку.

На 53-й минуте баски отыгрались. Янузай от углового флага навесил на Мерино, который головой аккуратно переправил мяч в дальний угол.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив хавбека Юссуфа Фофана.

Футбол. Лига Европы. Группа B Реал Сосьедад — Монако 1:1 Голы: 0:1 Аксель Дисаси (16'), 1:1 Микель Мерино (53') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа (Андони Горосабель, 72'), Ариц Элустондо, Игор Субельдия, Айэн Муньос, Микель Мерино, Мартин Субименди, Андер Гевара (Benat Turrientes, 61'), Аднан Янузай, Порту Кристиан (Андер Барренечеа, 71'), Микель Оярсабаль (Jon Karrikaburu, 90') Монако: Мирон Боадю (Кевин Фолланд, 65'), Софьян Диоп (Гильермо Марипан, 74'), Жеан Лукас, Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана (Александр Головин, 66'), Крепин Дьятта, Caio Henrique (Страхиня Павлович, 90'), Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Джибриль Сидибе (Рубен Агилар, 47'), Александр Нюбель Предупреждения: Гильермо Марипан (87'), Ариц Элустондо (90 + 2'), Кевин Фолланд (90 + 2')

В параллельном матче австрийский «Штурм» потерпел домашнее поражение от голландского «ПСВ Эйндховен» — 1:4.

В составе победителей голами отличились Ибраим Сангаре, Эран Захави, Филипп Макс и Йорбе Вертессен. Две голевых передачи сделал Марио Гетце.

Единственный гол хозяев забил Йон Горенц-Станкович.

Отметим, что голландца заканчивали матч вдесятером — на последних минутах вторую желтую карточку получил Ибраим Сангаре.

Футбол. Лига Европы. Группа B Штурм — ПСВ 1:4 Голы: 0:1 Ибраим Сангаре (32'), 0:2 Эран Захави (51'), 1:2 Йон Горенц-Станкович (55'), 1:3 Филипп Макс (74'), 1:4 Yorbe Vertessen (78') Штурм: Joerg Siebenhandl, Jusuf Gazibegovic, David Affengruber, Gregory Wuethrich, Amadou Dante, Йон Горенц-Станкович, Stefan Hierlaender (Christoph Lang, 82'), Отар Китеишвили (Alexander Prass, 82'), Иван Любич (Андреас Кюн, 46'), Кельвин Йебоа (Андерсон Ньянгбо, 77'), Якоб Янтшер (Манприт Саркария, 67') ПСВ: Коди Матес Гакпо (Мауро Жуниор, 90'), Эран Захави (Винисиус, 65'), Рицу Доан, Marco van Ginkel (Армандо Обиспо, 81'), Марио Гётце (Эрик Гутьеррес, 81'), Ибраим Сангаре, Филипп Макс, Оливье Боскальи, Андре Рамальо Силва, Филипп Мвене, Йоэль Дроммель Предупреждения: Отар Китеишвили (30'), Jusuf Gazibegovic (47'), Оливье Боскальи (50'), Йон Горенц-Станкович (57'), Ибраим Сангаре (57'), Коди Матес Гакпо (64'), Ибраим Сангаре (89')

Группа В: 1. «ПСВ» — 4 очка, 2. «Монако» — 4, 3. «Реал Сосьедад» — 2, 4. «Штурм» — 0.

В следующем туре группы B, который пройдет 22 октября, «Монако» проведет выездную игру с «ПСВ». «Реал Сосьедад» сыграет в гостях со «Штурмом».