ЧФР Клуж — Раннерс прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчагруппа D.

В турнирной таблице «ЧФР Клуж» занимает 4 место с 0 очками, «Раннерс» — 3 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Раннерс»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Раннерс». Коэффициент ставки — 2.99.

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