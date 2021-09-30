Румынский «ЧФР Клуж» сыграет против датского «Раннерса» во втором туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. «ЧФР Клуж» — «Раннерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ЧФР Клуж»

«Клуж» в самом начале сезона сначала пытался пройти в групповой этап Лиги чемпионов, потом попал в отбор Лиги Европы, но в итоге оказался в Лиге конференций.

В первом туре группового этапа румынский клуб проиграл на выезде чешскому «Яблонцу» со счетом 0:1.

Несмотря на то, что «Клуж» уверенно лидирует в чемпионате Румынии, в последнее время команда играла не очень удачно. В пяти предыдущих матчах «Клуж» потерпел три поражения и забил лишь два мяча.

При этом «Клуж» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах на своем поле и забил 12 мячей.

«Раннерс»

«Раннерс» изначально боролся за место в групповом этапе Лиги Европы, но не смог пройти турецкий «Галатасарай».

В первом туре группового этапа ЛК датский клуб сыграл на своем поле вничью с нидерландским АЗ (2:2). Соперник при этом дважды вел в счете, но так и не смог удержать преимущество.

В чемпионате Дании «Раннерс» после десяти туров находится на четвертом месте. В пяти предыдущих турах команда одержала только одну победу.

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«Раннерс» пропустил девять мячей в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Клуж» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Раннерса» — за 4.25.

Датчане легко могут удивить соперника, который очень слабо выглядел в других еврокубковых матчах в этом сезоне. «Раннерс» же здорово смотрел и против «Галатасарая», и против АЗ.

Ставка — победа «Раннерс» с форой (0) за 2.99.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Раннерса» больше 1,0 за 2.31.