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    Сможет ли «Клуж» обыграть «Раннерс»?

    «ЧФР Клуж» — «Раннерс». Прогноз (к. 2.99) и ставки на Лигу конференций 30 сентября 2021 года

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    «Раннерс»
    Румынский «ЧФР Клуж» сыграет против датского «Раннерса» во втором туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. «ЧФР Клуж» — «Раннерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 30 Сентября 2021 года
    ЧФР Клуж
  • Лига конференций. Группа D
    •  ЧФР Клуж 19:45 Раннерс Раннерс
  • Лига конференций. Группа D
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.25
  • Ставка!
    •

    «ЧФР Клуж»

    «Клуж» в самом начале сезона сначала пытался пройти в групповой этап Лиги чемпионов, потом попал в отбор Лиги Европы, но в итоге оказался в Лиге конференций.

    В первом туре группового этапа румынский клуб проиграл на выезде чешскому «Яблонцу» со счетом 0:1.

    Несмотря на то, что «Клуж» уверенно лидирует в чемпионате Румынии, в последнее время команда играла не очень удачно. В пяти предыдущих матчах «Клуж» потерпел три поражения и забил лишь два мяча.

    При этом «Клуж» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах на своем поле и забил 12 мячей.

    «Раннерс»

    «Раннерс» изначально боролся за место в групповом этапе Лиги Европы, но не смог пройти турецкий «Галатасарай».

    В первом туре группового этапа ЛК датский клуб сыграл на своем поле вничью с нидерландским АЗ (2:2). Соперник при этом дважды вел в счете, но так и не смог удержать преимущество.

    В чемпионате Дании «Раннерс» после десяти туров находится на четвертом месте. В пяти предыдущих турах команда одержала только одну победу.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Раннерс» пропустил девять мячей в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Клуж» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Раннерса» — за 4.25.

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    Датчане легко могут удивить соперника, который очень слабо выглядел в других еврокубковых матчах в этом сезоне. «Раннерс» же здорово смотрел и против «Галатасарая», и против АЗ.

    Ставка — победа «Раннерс» с форой (0) за 2.99.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Раннерса» больше 1,0 за 2.31.

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    «ЧФР Клуж» — «Раннерс»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Клуж» обыграть «Раннерс»?
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