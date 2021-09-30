Брага — Мидтьюлланн: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги Европы.

В турнирной таблице «Брага» занимает 4 место с 0 очками, «Мидтьюлланн» — 3 место с 1 очком.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брага» — «Мидтьюлланн». Коэффициент ставки — 2.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Мидтьюлланн»).

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