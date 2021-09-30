«Брага» сыграет на своем поле с «Мидтъюлланном» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск. «Брага» — «Мидтъюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» в первом туре группы Лиги Европы проиграла в Белграде «Црвене Звезде» со счетом 1:2, пропустив решающий гол с пенальти в самой концовке игры.

В прошлом сезоне «Брага» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Португалии и выиграла национальный Кубок, благодаря чему получила прямой билет в группу Лиги Европы.

Этот же сезон «оружейники» начали с поражения от «Бенфики» 1:2 в Суперкубке страны, после чего стартовали и в первенстве, где после семи туров идут пятыми, имея на своем счету 12 баллов.

Все прогнозы на Лигу Европы

У коллектива на счету три виктории, столько же мировых результатов и одно фиаско. В минувшем туре Примейры он поделил очки с «Санта Кларой» на ее поле, сыграв вничью со счетом 1:1.

«Мидтъюлланн»

В первом туре группового раунда Лиги Европы «Мидтъюлланн» сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0) на своем поле.

Датчане в своей группе вполне способны сотворить фурор. Крепкая команда, пусть и без звезд в составе, выглядит весьма симпатично.

В своем чемпионате команда занимает первое место. В их активе 24 очка, а отставание от лидера «Копенгагена» составляет один балл.

В своем последнем матче «Мидтъюлланн» добыл три очка. Этот поединок стал пятым кряду во всех турнирах, в котором он не проиграл.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.