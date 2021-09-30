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    Прервет ли «Брага» беспроигрышную серию «Мидтъюлланна»?

    «Брага» — «Мидтъюлланн». Прогноз (к. 2.80) и ставки на Лигу Европы 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Мидтъюлланн»
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    «Брага» проиграла в первом туре
    «Брага» сыграет на своем поле с «Мидтъюлланном» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск. «Брага» — «Мидтъюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 30 Сентября 2021 года
    Брага
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    •  Брага 22:00 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.25
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    «Брага»

    «Брага» в первом туре группы Лиги Европы проиграла в Белграде «Црвене Звезде» со счетом 1:2, пропустив решающий гол с пенальти в самой концовке игры.

    В прошлом сезоне «Брага» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Португалии и выиграла национальный Кубок, благодаря чему получила прямой билет в группу Лиги Европы.

    Этот же сезон «оружейники» начали с поражения от «Бенфики» 1:2 в Суперкубке страны, после чего стартовали и в первенстве, где после семи туров идут пятыми, имея на своем счету 12 баллов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    У коллектива на счету три виктории, столько же мировых результатов и одно фиаско. В минувшем туре Примейры он поделил очки с «Санта Кларой» на ее поле, сыграв вничью со счетом 1:1.

    «Мидтъюлланн»

    В первом туре группового раунда Лиги Европы «Мидтъюлланн» сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0) на своем поле.

    Датчане в своей группе вполне способны сотворить фурор. Крепкая команда, пусть и без звезд в составе, выглядит весьма симпатично.

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    • В своем чемпионате команда занимает первое место. В их активе 24 очка, а отставание от лидера «Копенгагена» составляет один балл.

    В своем последнем матче «Мидтъюлланн» добыл три очка. Этот поединок стал пятым кряду во всех турнирах, в котором он не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    «Брага» — «Мидтъюлланн»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Брага» беспроигрышную серию «Мидтъюлланна»?
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