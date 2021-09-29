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    Зальцбург — Лилль: смотреть онлайн трансляцию 29.09.2021

    Зальцбург — Лилль: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

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    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Зальцбург» — «Лилль» в группе G Лиги чемпионов.

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    В турнирной таблице «Зальцбург» занимает 2 место с 1 очком, «Лилль» — 3 место с 1 очком.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зальцбург» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» — «Лилль».

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