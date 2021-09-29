Зальцбург — Лилль: смотреть онлайн трансляцию 29.09.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе G Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Зальцбург» занимает 2 место с 1 очком, «Лилль» — 3 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зальцбург» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» — «Лилль».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Зальцбург» и «Лилль» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.