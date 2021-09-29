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    Обыграет ли «Лилль» «Зальцбург»?

    «Зальцбург» — «Лилль». Прогноз (к. 2.40) и ставки на Лигу чемпионов 29 сентября 2021 года

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    «Лилль» выиграл два прошлых матча
    «Зальцбург» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября в Париже, начало — в 22:00 мск. «Зальцбург» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 29 Сентября 2021 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 22:00 Лилль Лилль
  • Лига чемпионов. Группа G
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  • 3.60
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    «Зальцбург»

    В первом туре группового раунда «Быки» смогли увезти ничью из Севильи (1:1) после матча с одноименным соперником.

    Эта команда наверняка постарается оказаться в дуэте лидеров своей группы. Потенциал у австрийского клуба весьма высокий.

    В своем чемпионате команда сносит всех и вся на своем пути. В семи поединках «Зальцбург» набрал максимум очков, и заслуженно лидирует.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В предыдущем туре чемпионата команда вновь победила. Выезд в гости к «Вольфсбергеру» принес очередные три очка (2:0).

    «Лилль»

    В первом матче группового этапа «Лилль» сыграл вничью 0:0 на своем поле против «Вольфсбурга». Клуб, набрав 11 очков, занимает всего лишь девятое место в Лиге 1.

    Ранее команда Жослена Гурвеннека после двух поражений выиграла на своем поле у «Реймса». Перед этим «Доги» проиграли в гостях «Лорьяну» и «Лансу».

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    • В последнем туре коллектив одолели в гостях «Страсбург» (2:1). Таким образом, это была его вторая победа кряду.

    Но в целом «Лилль», безусловно, совсем не впечатляет, все-таки от действующего чемпиона ждали большего, несмотря на смену главного тренера.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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    «Зальцбург» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.09.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Лилль» «Зальцбург»?
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