«Зальцбург» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября в Париже, начало — в 22:00 мск. «Зальцбург» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зальцбург»

В первом туре группового раунда «Быки» смогли увезти ничью из Севильи (1:1) после матча с одноименным соперником.

Эта команда наверняка постарается оказаться в дуэте лидеров своей группы. Потенциал у австрийского клуба весьма высокий.

В своем чемпионате команда сносит всех и вся на своем пути. В семи поединках «Зальцбург» набрал максимум очков, и заслуженно лидирует.

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В предыдущем туре чемпионата команда вновь победила. Выезд в гости к «Вольфсбергеру» принес очередные три очка (2:0).

«Лилль»

В первом матче группового этапа «Лилль» сыграл вничью 0:0 на своем поле против «Вольфсбурга». Клуб, набрав 11 очков, занимает всего лишь девятое место в Лиге 1.

Ранее команда Жослена Гурвеннека после двух поражений выиграла на своем поле у «Реймса». Перед этим «Доги» проиграли в гостях «Лорьяну» и «Лансу».

В последнем туре коллектив одолели в гостях «Страсбург» (2:1). Таким образом, это была его вторая победа кряду.

Но в целом «Лилль», безусловно, совсем не впечатляет, все-таки от действующего чемпиона ждали большего, несмотря на смену главного тренера.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.