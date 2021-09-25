Сутормин: Пенальти должен был бить я. Дзюба спокойно на это отреагировал

Полузащитник «Зенита»прокомментировал победу над(2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Да, "Крылья" — непростой соперник, молодая и амбициозная команда. Мы разбирали их матчи, они последние игры проводили хорошо.

Чуть-чуть добавили себе проблем пропущенным мячом, но хорошо, что смогли переломить ход встречи и одержать победу.

В перерыве тренер говорил, что надо играть еще активнее, поменьше позволять создавать моменты у своих ворот. Потому что "Крылья" хорошо убегали, у них были моменты.

А так, в целом, продолжать быстрее двигать мяч, искать свободные зоны. Соответственно, старались во втором тайме реализовать то, что у нас просили, и хорошо, что Артем заработал пенальти, и мы смогли реализовать его.

Я должен был бить пенальти. Тема спокойно на это отреагировал. Хорошо, что удалось реализовать, надеюсь, в дальнейшем будет всё так же.

Скорее я играл по вратарю. Думаю, он знал, что до этого я дважды бил туда. Предполагал, что он прыгнет туда, заметил это во время замаха и спокойно пробил в другой.

Какой-то ориентир, сколько бы хотел забить? Пока тяжело сказать. Можно начать, наверное, с пяти. В "Оренбурге" я забил восемь…

Посмотрим, как будет складываться. Чем больше, тем лучше. Надеюсь приносить пользу команде, что самое главное», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

«Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу Тинькофф РПЛ. В ближайшем матче команда Сергея Семака 29 сентября примет «Мальме» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.