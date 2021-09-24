Пике: Я не понимаю, как они ставят нам такой календарь

Защитникдал комментарий после матча Ла Лиги с «Кадисом» (0:0).

«Я не понимаю, как они ставят нам такой календарь. Они ставят нас играть в понедельник, вот чего я не понимаю. Я не знаю, кто делает календари. Как это может быть так. Почему после игры во вторник с "Баварией" нам ставят матч в понедельник?

Судья может допустить ошибку, вы можете ошибаться. Но это? Это не критика, это факты. Я не понимаю. У нас есть матчи с интервалом менее чем 72 часа. Мы играли в понедельник, теперь в четверг, затем идёт Лига чемпионов. Мы игроки, люди», — приводит слова Пике Marca.

В турнирной таблице Ла Лиги команда Кумана занимает седьмое место, набрав девять очков в пяти матчах.

В следующем туре каталонцы сыграют дома против «Леванте». Игра пройдет 26 сентября, начало — в 17:15 мск.