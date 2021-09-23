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    Шалимов: «Торпедо» нас прессинговал и напрягал

    Футбол Урал Кубок России Футбол России Торпедо Владимир
    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча с владимирским «Торпедо» (2:0) в рамках группового этапа Кубка России.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Игра получилась тяжелая. Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча и то, что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошибки хозяев поля.

    "Торпедо" — организованная команда, которая создала нам сегодня проблемы. Нам хотелось забить третий гол, но мы не смогли реализовать несколько моментов и успокоить игру за счет контроля. Соперник не позволял нам этого сделать.

    "Торпедо" нас прессинговал и напрягал. Во втором тайме смогли отобрать 3-4 мяча на нашей половине поля. Хозяева сегодня создали давление. Результат нас, конечно, устраивает. Мы приехали побеждать. Впрочем, по качеству игры мы не так довольны, и в этом заслуга соперника.

    Когда будет положительный результат в чемпионате? Мы работаем над этим. Готовимся к следующей игре с "Арсеналом". Сейчас нужно восстановиться, так как есть небольшие повреждения у футболистов.

    Для нас следующий матч — игра за 6 очков. Наш соперник недалеко располагается от нас в таблице. Ребята стараются, будем делать все возможное», — сказал Шалимов клубной пресс-службе.

    Екатеринбургский клуб в следующем туре Кубка России сыграет с КАМАЗом.

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