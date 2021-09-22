Билялетдинов: Футболисты «Спартака» сейчас находятся не в оптимальной форме

Бывший полузащитник «Спартака»поделился впечатлениями от игры москвичей на старте сезона-2021/22.

Напомним, красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. Также москвичи потерпели поражение в первом туре групповой стадии Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Мне кажется, что у руководства "Спартака" был расчет на игры с "Легией" в Лиге Европы и с ЦСКА в чемпионате России. Они планировали выправить ситуацию.

Мне кажется, что сейчас не то время, когда нужно увольнять главного тренера. Мне кажется, что футболисты "Спартака" должны прибавить. Видно, что Промес сейчас находится не в оптимальной форме», — сказал Билялетдинов «Матч ТВ».

Билялетдинову 36 лет, в составе москвичей он принял участие в 30 играх, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.