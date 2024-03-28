Мюнхенская «Бавария» сыграет дома с «Боруссией» из Дортмунда. За ходом матча 27-го тура чемпионата Германии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Бавария»

Действующий чемпион Германии занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. На данный момент «Бавария» имеет в своем активе 60 очков в 26-ти матчах и отстает от лидирующего «Байера» на 10 баллов. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 78:31.

«Бавария» выиграла два последних матча с общим счетом 13:3. Сначала подопечные Томаса Тухеля разгромили дома «Майнц» (8:1), а в крайнем туре разобрались на выезде с «Дармштадтом» (5:2).

Таким образом, мюнхенский клуб продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. До этого «Бавария» оформила выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов благодаря крупной победе над «Лацио» в ответной встрече 1/8 финала (3:0), а еще ранее команда Тухеля сыграла вничью с «Фрайбургом» и вырвала три очка у «Лейпцига» в Бундеслиге (2:1).

«Боруссия» Дортмунд

Клуб из Дортмунда идет на четвертой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. На счету «Боруссии» 50 очков в 26-ти матчах: 14 побед, 8 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 53:32.

«Шмели» проиграли лишь один матч из последних 15-ти. В остальных встречах «Боруссия» одержала 8 побед и еще 6 раз сыграла вничью. На данный момент победная серия во всех турнирах составляет 4 матча (три в чемпионате и одна в Лиге Чемпионов).

В крайнем туре Бундеслиги перед перерывом на матчи сборных «Боруссия» у себя дома играла против «Айнтрахта». Встреча закончилась волевой победой дортмундской команды со счетом 3:1, голы на счету Адейеми, Хуммельса и Джана.

Личные встречи

В матче первого круга «Бавария» разгромила соперника на выезде со счетом 4:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету мюнхенской команды 9 побед и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд с коэффициентом 5.50.