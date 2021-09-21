Примера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе», «Севилья» примет «Валенсию»

С 21 по 23 сентября в испанской Примере пройдут матче шестого тура.

«Хетафе» — «Атлетико» 1:2

«Атлетико» в выездном матче шестого тура испанской Примеры одержал волевую победу над «Хетафе» — 2:1.

Хозяева вышли вперед на 45-й минуте, когда Неманья Максимович выполнил заброс в штрафную, где Стефан Митрович пробил головой — мяч от штанги влетел в ворота.

На 74-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Карлес Аленья получил прямую красную карточку за то, что грубо сыграл против Матеуса, наступив ему на ногу.

«Матрасники» отыгрались на 78-й минуте. Марио Эрмосо сделал передачу в чужую штрафную, там мяч принял Луис Суарес и вторым касанием отправил его точно в цель.

А на 90-й минуте Суарес оформил дубль, головой замкнув навес на дальнюю штангу от Шиме Врсалько.

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает первое место (14 очков), а «Хетафе» — 19-е (0 очков).

«Леванте» — «Сельта»

21 сентября, 23:00 мск

«Атлетик» — «Райо Вальекано»

21 сентября, 23:00 мск

«Эспаньол» — «Алавес»

22 сентября, 20:30 мск

«Севилья» — «Валенсия»

22 сентября, 20:30 мск

«Вильярреал» — «Эльче»

22 сентября, 23:00 мск

«Реал» — «Мальорка»

22 сентября, 23:00 мск

«Гранада» — «Реал Сосьедад»

23 сентября, 20:30 мск

«Осасуна» — «Бетис»

23 сентября, 20:30 мск

«Кадис» — «Барселона»

23 сентября, 23:00 мск