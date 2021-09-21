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    Примера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе», «Севилья» примет «Валенсию»

    Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу

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    Луис Суарес
    С 21 по 23 сентября в испанской Примере пройдут матче шестого тура.

    «Хетафе» — «Атлетико» 1:2

    «Атлетико» в выездном матче шестого тура испанской Примеры одержал волевую победу над «Хетафе» — 2:1.

    Хозяева вышли вперед на 45-й минуте, когда Неманья Максимович выполнил заброс в штрафную, где Стефан Митрович пробил головой — мяч от штанги влетел в ворота.

    На 74-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Карлес Аленья получил прямую красную карточку за то, что грубо сыграл против Матеуса, наступив ему на ногу.

    «Матрасники» отыгрались на 78-й минуте. Марио Эрмосо сделал передачу в чужую штрафную, там мяч принял Луис Суарес и вторым касанием отправил его точно в цель.

    А на 90-й минуте Суарес оформил дубль, головой замкнув навес на дальнюю штангу от Шиме Врсалько.

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает первое место (14 очков), а «Хетафе» — 19-е (0 очков).

    «Леванте» — «Сельта»

    21 сентября, 23:00 мск

    «Атлетик» — «Райо Вальекано»

    21 сентября, 23:00 мск

    «Эспаньол» — «Алавес»

    22 сентября, 20:30 мск

    «Севилья» — «Валенсия»

    22 сентября, 20:30 мск

    «Вильярреал» — «Эльче»

    22 сентября, 23:00 мск

    «Реал» — «Мальорка»

    22 сентября, 23:00 мск

    «Гранада» — «Реал Сосьедад»

    23 сентября, 20:30 мск

    «Осасуна» — «Бетис»

    23 сентября, 20:30 мск

    «Кадис» — «Барселона»

    23 сентября, 23:00 мск

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