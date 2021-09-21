Примера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе», «Севилья» примет «Валенсию»

«Хетафе» — «Атлетико» 1:2
«Атлетико» в выездном матче шестого тура испанской Примеры одержал волевую победу над «Хетафе» — 2:1.
Хозяева вышли вперед на 45-й минуте, когда Неманья Максимович выполнил заброс в штрафную, где Стефан Митрович пробил головой — мяч от штанги влетел в ворота.
На 74-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Карлес Аленья получил прямую красную карточку за то, что грубо сыграл против Матеуса, наступив ему на ногу.
«Матрасники» отыгрались на 78-й минуте. Марио Эрмосо сделал передачу в чужую штрафную, там мяч принял Луис Суарес и вторым касанием отправил его точно в цель.
А на 90-й минуте Суарес оформил дубль, головой замкнув навес на дальнюю штангу от Шиме Врсалько.
В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает первое место (14 очков), а «Хетафе» — 19-е (0 очков).
«Леванте» — «Сельта»
21 сентября, 23:00 мск
«Атлетик» — «Райо Вальекано»
21 сентября, 23:00 мск
«Эспаньол» — «Алавес»
22 сентября, 20:30 мск
«Севилья» — «Валенсия»
22 сентября, 20:30 мск
«Вильярреал» — «Эльче»
22 сентября, 23:00 мск
«Реал» — «Мальорка»
22 сентября, 23:00 мск
«Гранада» — «Реал Сосьедад»
23 сентября, 20:30 мск
«Осасуна» — «Бетис»
23 сентября, 20:30 мск