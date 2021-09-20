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    «Наполи» разгромил «Удинезе» и вышел в лидеры Серии А

    «Удинезе» — «Наполи»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 4-го тура чемпионата Италии «Удинезе» потерпел домашнее поражение от «Наполи» со счетом 0:4.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 24-й минуте открыл нигерийский нападающий Виктор Осимхен.

    На 35-й минуте отличился косовский защитник Амир Ррахмани, которому ассистировал партнер по обороне Калиду Кулибали.

    А на 52-й минуте уже сам Кулибали сделал счет крупным. Победную точку на 84-й минуте поставил Ирвин Лосано.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Наполи 0:4
    Голы: 0:1 Виктор Осимхен (24'), 0:2 Амир Ррахмани (35'), 0:3 Калиду Кулибали (52'), 0:4 Ирвин Лосано (84') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Брам Нуйтинк, Самир Ханданович, Науэль Молина (Брандон Соппи, 86'), Толгай Али Арслан (Лазар Самарджич, 72'), Уолас, Роберто Перейра (Жан-Виктор Макенго, 64'), Йенс Ларсен (Марвин Зегелар, 72'), Игнасио Пуссетто, Жерар Деулофеу (Бету, 64') Наполи: Лоренцо Инсинье (Пётр Зелиньски, 71'), Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 81'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 71'), Элиф Элмас, Андре Франк Замбо Ангисса, Фабиан (Адам Уна, 81'), Мариу Руй (Alessandro Zanoli, 86'), Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Давид Оспина Предупреждения: Самир Ханданович (56'), Науэль Молина (66'), Мариу Руй (82')

    «Наполи» в 12 матчах набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу Серии А. «Удинезе» (7) находится на седьмом месте.

    Напомним, неаполитанский клуб перед началом сезона-2021/2022 возглавил бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

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