«Рома» предложила полузащитнику продлить контракт

«Рома» предложила полузащитникупродлить контракт до лета 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

«Волки» готовы платить 25-летнему футболисту 4 миллиона евро в год. Клуб также планирует убрать из соглашения опцию об отступных в размере 30 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время стороны проведут очередной раунд переговоров.

Действующий контракт Пеллегрини с «Ромой» истекает летом 2022 года. Хавбек выступает за римлян с 2017 года.

В нынешнем сезоне Пеллегрини принял участие в 6 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.