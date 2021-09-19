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    Бэйл выбыл на два месяца из-за травмы

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    Вингер «Реала» Гарет Бэйл пропустит из-за травмы около двух месяцев, утверждает AS.

    Гарет Бэйл
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    Гарет Бэйл

    11 сентября валлиец получил травму на тренировке. У 32-летнего игрока выявили надрыв мышцы подколенного сухожилия правой ноги.

    По оценкам, медицинского штаба Бэйл пробудет в лазарете еще 7-8 недель. Ожидается, что Гарет пропустит 14 матчей: с «Валенсией», «Мальоркой», «Вильярреалом», «Шерифом», «Эспаньолом», «Атлетиком», «Шахтером» (дважды), «Барселоной», «Осасуной», «Эльче» и «Райо Вальекано».

    В сезоне-2021/22 валлийский хавбек успел провести 3 матча в Ла Лиге, забив 1 гол.

    Всего Бэйл пропустил 102 игры «Реала» из-за травм с момента подписания контракта с «Лос-Бланкос» в 2013 году.

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