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    «Салават Юлаев» проведет безупречный матч на своем катке

    «Салават Юлаев» — «Барыс». Ставка (к. 2.70) и прогноз на хоккей, КХЛ, 30 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Барыс»
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    «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» в Уфе
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 14:30 Барыс

    Барыс

  • Астана
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    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Накануне «Салават Юлаев» возглавил таблицу Восточной конференции с 54 очками после 38 матчей. Бывшего лидера таблицы уфимцы обошли на 2 балла.

    Последние матчи: Возвращение «Салавата Юлаева» на лед после паузы сопровождалось поражениями от «Ак Барса» — 2:3 и «Металлурга» Мг — 2:4, которые затмили серию из 6 побед кряду.

    Салават Юлаев — Барыс: коэффициенты букмекеров

    Однако за встречей с «Магниткой» последовала новая фаза роста. В частности, на днях команда Виктора Козлова дважды обыграла «Амур» — 3:0; 5:4 ОТ, а также довольно уверенно разобралась с «Северсталью» — 2:0.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

    Состояние команды: На домашней площадке «Салават Юлаев» демонстрирует устойчивую стабильность, а в турнирном понимании сохраняет одну из наиболее высоких позиций в таблице Востока.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    По ходу многих матчей команда Виктора Козлова эффективно использует численное преимущество, которое нередко становится определяющим в контексте итогового счета и набранных очков.

    Недавнее возвращение на родную арену позволило «Салавату Юлаеву» восстановить уверенность, однако в обозримой перспективе уфимцам важно сохранить текущий игровой тонус.

    «Барыс»

    Турнирное положение: После 42 сыгранных матчей «Барыс» по-прежнему занимает 11-ю строчку в таблице Восточной конференции. С 23 очками в активе, казахстанцы отстают от ближайших конкурентов на 10+ баллов.

    Последние матчи: После возвращения к играм в КХЛ «Барыс» весьма удачно съездил в Москву, где одержал неожиданную победу над «Динамо» — 2:0. Успешный исход на «ВТБ Арене» положил конец серии из 8 поражений.

    Но после игры в столице команду Галыма Мамбеталиева преследует новая череда отрицательных результатов. В 5 последних матчах «Барыс» проиграл «Куньлуню» — 0:2, «Трактору» — 2:3; 3:5, «Сибири» — 0:2 и «Торпедо» — 1:3.

    Не сыграют: Максим Мухаметов, Роман Старченко.

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    • Состояние команды: «Барыс» по-прежнему сопровождают регулярные провалы на фоне отсутствия работающих идей, способных выправить ситуацию.

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    В настоящий момент подопечным Галыма Мамбеталиева крайне тяжело конкурировать даже с соперниками из нижней половины таблицы Востока ввиду отсутствия системности и игроков надлежащего уровня.

    «Барыс» все еще преследуют проблемы с реализацией и в обороне, по причине которых команда не может выйти на конкурентоспособный уровень борьбы.

    Статистика для ставок

    • На домашней площадке «Салават Юлаев» не проигрывает на протяжении 8 последних матчей

    • В 8 матчах из 11 последних в Уфе «Салават Юлаев» не пропускал больше гола

    • В 5 личных встречах из 6 последних в Уфе «Салават Юлаев» забивал не менее 4 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.4 , ничья — в 5.50, а победа «Барыса» — в 6.40.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: На родной арене «Салават Юлаев» чувствует себя весьма комфортно, будто в защищенной от всяческого давления крепости. С учетом уровня соперника, который приедет в Уфу, вполне объяснимой станет победа уфимцев, подкрепленная первоклассной реализацией.

    Ставка: «Салават Юлаев» забьет во всех периодах за 2.70.

    Прогноз: «Барыс» при текущем соотношении сил просто не выдержит конкуренцию со столь серьезным соперником, который накануне на домашнем катке разбирался с более классными командами.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой -2 за 2.04.

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    «Салават Юлаев» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» проведет безупречный матч на своем катке
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