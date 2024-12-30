Салават Юлаев
Барыс
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: Накануне «Салават Юлаев» возглавил таблицу Восточной конференции с 54 очками после 38 матчей. Бывшего лидера таблицы уфимцы обошли на 2 балла.
Последние матчи: Возвращение «Салавата Юлаева» на лед после паузы сопровождалось поражениями от «Ак Барса» — 2:3 и «Металлурга» Мг — 2:4, которые затмили серию из 6 побед кряду.
Салават Юлаев — Барыс: коэффициенты букмекеров
Однако за встречей с «Магниткой» последовала новая фаза роста. В частности, на днях команда Виктора Козлова дважды обыграла «Амур» — 3:0; 5:4 ОТ, а также довольно уверенно разобралась с «Северсталью» — 2:0.
Не сыграют: Глеб Кузьмин.
Состояние команды: На домашней площадке «Салават Юлаев» демонстрирует устойчивую стабильность, а в турнирном понимании сохраняет одну из наиболее высоких позиций в таблице Востока.
По ходу многих матчей команда Виктора Козлова эффективно использует численное преимущество, которое нередко становится определяющим в контексте итогового счета и набранных очков.
Недавнее возвращение на родную арену позволило «Салавату Юлаеву» восстановить уверенность, однако в обозримой перспективе уфимцам важно сохранить текущий игровой тонус.
«Барыс»
Турнирное положение: После 42 сыгранных матчей «Барыс» по-прежнему занимает 11-ю строчку в таблице Восточной конференции. С 23 очками в активе, казахстанцы отстают от ближайших конкурентов на 10+ баллов.
Последние матчи: После возвращения к играм в КХЛ «Барыс» весьма удачно съездил в Москву, где одержал неожиданную победу над «Динамо» — 2:0. Успешный исход на «ВТБ Арене» положил конец серии из 8 поражений.
Но после игры в столице команду Галыма Мамбеталиева преследует новая череда отрицательных результатов. В 5 последних матчах «Барыс» проиграл «Куньлуню» — 0:2, «Трактору» — 2:3; 3:5, «Сибири» — 0:2 и «Торпедо» — 1:3.
Не сыграют: Максим Мухаметов, Роман Старченко.
Состояние команды: «Барыс» по-прежнему сопровождают регулярные провалы на фоне отсутствия работающих идей, способных выправить ситуацию.
В настоящий момент подопечным Галыма Мамбеталиева крайне тяжело конкурировать даже с соперниками из нижней половины таблицы Востока ввиду отсутствия системности и игроков надлежащего уровня.
«Барыс» все еще преследуют проблемы с реализацией и в обороне, по причине которых команда не может выйти на конкурентоспособный уровень борьбы.
Статистика для ставок
- На домашней площадке «Салават Юлаев» не проигрывает на протяжении 8 последних матчей
- В 8 матчах из 11 последних в Уфе «Салават Юлаев» не пропускал больше гола
- В 5 личных встречах из 6 последних в Уфе «Салават Юлаев» забивал не менее 4 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.4 , ничья — в 5.50, а победа «Барыса» — в 6.40.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.
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Прогноз: На родной арене «Салават Юлаев» чувствует себя весьма комфортно, будто в защищенной от всяческого давления крепости. С учетом уровня соперника, который приедет в Уфу, вполне объяснимой станет победа уфимцев, подкрепленная первоклассной реализацией.
Ставка: «Салават Юлаев» забьет во всех периодах за 2.70.
Прогноз: «Барыс» при текущем соотношении сил просто не выдержит конкуренцию со столь серьезным соперником, который накануне на домашнем катке разбирался с более классными командами.
Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой -2 за 2.04.