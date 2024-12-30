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    «Синие» не оставят шансов хозяевам

    «Ипсвич Таун» — «Челси». «Синие» хотят закрепиться в топ-4 АПЛ. На что лучше сделать ставку 30 декабря? Ответ — в прогнозе на 19-й тур английской Премьер-лиги с коэффициентом 2.90

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич Таун» — «Челси»
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    Коул Палмер — нападающий «Челси»
    В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Ипсвич Таун» на своем поле примет «Челси». Поединок пройдет 30 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2024 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 22:45 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Ипсвич Таун»

    Турнирное положение: Команда занимает лишь предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе после 18-и туров. «Ипсвич» отстает от спасительной 17-й позиции на 3 балла.

    К тому же, команда делит последнее место в лиге по результатам домашних встреч. «Ипсвич» набрал всего 4 очка из 27-и возможных на своем поле, пропустив за этот период 16 раз.

    Ипсвич Таун — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Арсеналу» на чужом поле со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 23-й минуте. До этого «Ипсвич» крупно проиграл «Ньюкаслу» (0:4).

    В последних 6-и встречах команда сумела одолеть только «Вулверхэмптон» (2:1) и проиграла 5 раз. За этот период «Ипсвич» уступил «Борнмуту» (1:2), «Кристал Пэласу» (0:1) и «Ноттингем Форест» (0:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Жануа Донасьен, Джордж Хирст, Чидозе Огбене и Аксель Туанзебе (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Ипсвич» еще может побороться за сохранение прописки в АПЛ, ведь туров еще достаточно, а отставая от спасительной зоны всего 3 балла, но для борьбы необходимо набирать очки.

    У «Ипсвича» есть футболист, который способен забивать. Нападающий Лиэм Делап отметился 6-ю голами и результативной передачей в 17-и матчах чемпионата Англии.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Синие» располагаются на 3-й позиции АПЛ, набрав за 18 туров 35 очков. «Челси» отстает от 2-й позиции на один балл, а от лидерства в чемпионате — на 7.

    Стоит отметить, что «синие» также входят в тройку лидеров АПЛ по результативности. Команде удалось поразить ворота соперника 38 раз, больше показатель только у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» — 40 и 39 соответственно.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Челси» неожиданно уступил «Фулхэму» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+5-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0).

    До этих встреч у «Челси» была победная серия во всех турнирах, которая насчитывала 8 матчей подряд. За этот период команда сумела одержать 5 викторий в рамках АПЛ.

    Не сыграют: Михаил Мудрик (дисквалификация), Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Рис Джеймс и Омари Келлиман (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Челси» начинал сезон не лучшим образом, а сейчас у команды будто выросли крылья и она вдруг стала топовой. Восемь побед подряд случайностью не назовешь.

    К тому же, «Челси» — лучшая команда АПЛ по результатам гостевых встреч. «Синие» набрали 20 очков из 27-и возможных в гостях. Лондонская команда выступает в гостях гораздо лучше, чем дома.

    Статистика для ставок

    • В последних 10-и встречах во всех турнирах у «Челси» только 1 поражение

    • «Ипсвич» проиграл 5 матчей из последних шести

    • «Челси» ни разу не проигрывал «Ипсвичу» в последних 5-и очных противостояниях (4 победы и 1 ничья)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.40, победа «Ипсвича» — 7.20, ничья — за 5.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Челси» забьет довольно много голов. Команда удачно действует на чужом поле и точно попытается реабилитироваться на поражение в прошлом туре.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Челси» 3 больше за 2.90.

    Прогноз: Если не случится чудо, то «Челси» победит.

    Ставка: Победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.00.

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    «Ипсвич Таун» — «Челси»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на футбол. «Синие» не оставят шансов хозяевам
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