В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Ипсвич Таун» на своем поле примет «Челси». Поединок пройдет 30 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ипсвич Таун»

Турнирное положение: Команда занимает лишь предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе после 18-и туров. «Ипсвич» отстает от спасительной 17-й позиции на 3 балла.

К тому же, команда делит последнее место в лиге по результатам домашних встреч. «Ипсвич» набрал всего 4 очка из 27-и возможных на своем поле, пропустив за этот период 16 раз.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Арсеналу» на чужом поле со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 23-й минуте. До этого «Ипсвич» крупно проиграл «Ньюкаслу» (0:4).

В последних 6-и встречах команда сумела одолеть только «Вулверхэмптон» (2:1) и проиграла 5 раз. За этот период «Ипсвич» уступил «Борнмуту» (1:2), «Кристал Пэласу» (0:1) и «Ноттингем Форест» (0:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Жануа Донасьен, Джордж Хирст, Чидозе Огбене и Аксель Туанзебе (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ипсвич» еще может побороться за сохранение прописки в АПЛ, ведь туров еще достаточно, а отставая от спасительной зоны всего 3 балла, но для борьбы необходимо набирать очки.

У «Ипсвича» есть футболист, который способен забивать. Нападающий Лиэм Делап отметился 6-ю голами и результативной передачей в 17-и матчах чемпионата Англии.

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» располагаются на 3-й позиции АПЛ, набрав за 18 туров 35 очков. «Челси» отстает от 2-й позиции на один балл, а от лидерства в чемпионате — на 7.

Стоит отметить, что «синие» также входят в тройку лидеров АПЛ по результативности. Команде удалось поразить ворота соперника 38 раз, больше показатель только у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» — 40 и 39 соответственно.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Челси» неожиданно уступил «Фулхэму» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+5-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0).

До этих встреч у «Челси» была победная серия во всех турнирах, которая насчитывала 8 матчей подряд. За этот период команда сумела одержать 5 викторий в рамках АПЛ.

Не сыграют: Михаил Мудрик (дисквалификация), Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Рис Джеймс и Омари Келлиман (у всех — травмы).

Состояние команды: «Челси» начинал сезон не лучшим образом, а сейчас у команды будто выросли крылья и она вдруг стала топовой. Восемь побед подряд случайностью не назовешь.

К тому же, «Челси» — лучшая команда АПЛ по результатам гостевых встреч. «Синие» набрали 20 очков из 27-и возможных в гостях. Лондонская команда выступает в гостях гораздо лучше, чем дома.

Статистика для ставок

В последних 10-и встречах во всех турнирах у «Челси» только 1 поражение

«Ипсвич» проиграл 5 матчей из последних шести

«Челси» ни разу не проигрывал «Ипсвичу» в последних 5-и очных противостояниях (4 победы и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.40, победа «Ипсвича» — 7.20, ничья — за 5.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Челси» забьет довольно много голов. Команда удачно действует на чужом поле и точно попытается реабилитироваться на поражение в прошлом туре.

Ставка: Индивидуальный тотал «Челси» 3 больше за 2.90.

Прогноз: Если не случится чудо, то «Челси» победит.

Ставка: Победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.00.