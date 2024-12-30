В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» встретится с «Металлургом» Мг. Игра состоится 30 декабря . Начало запланировано на 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Омичи занимают 7-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе после 38-и сыгранных матчей. «Авангард» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 4 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке омичи обыграли «Ладу» со счетом 7:6, показав веселый и зрелищный хоккей. Матчем ранее «Авангард» уступил в овертайме «Металлургу» Мг (1:2 ОТ).

В последних 7-и встречах команда проиграла только 2 раза при 5-и победах. За этот период «Авангард» также одолел «Нефтехимик» (4:3 ОТ), «Сибирь» (5:3), «Автомобилист» (4:2) и «Сочи» (6:0).

Не сыграют: Сергей Бойков, Эмиль Галимов, Алекс Грант, Даниил Степанов, Владимир Ткачев (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Авангард» уже потихоньку осваивается в зоне плей-офф, надеясь занять высокое место по итогам регулярки. Если команда продолжит побеждать, то точно сможет претендовать на топ-4.

Прошедший матч против «Лады» стал дебютом для главного тренера «Авангарда» Ги Буше в КХЛ. В первой же встрече его команда показала отличный хоккей в атаке, но и в обороне облажалась.

Предстоящий матч против «Металлурга» Мг будет отличной возможностью взять реванш за прошлое поражение. «Авангард» вполне способен продолжить веселье на своей площадке.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: Команда Андрея Разина располагается на 4-й позиции Востока с 48-ю очками в активе. «Металлург» Мг отстает от лидерства в конференции всего на 6 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда одержала волевую победу над «Автомобилистом» (2:1 Б), сравняв счет в концовке 3-го периода. Матчем ранее «Металлург» Мг обыграл все тот же «Авангард» (2:1 ОТ).

У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Металлург» Мг также смог одолеть «Салават Юлаев» (4:2), создав комфортное преимущество во 2-м периоде.

Не сыграет: Владислав Еременко (травма).

Состояние команды: В последнее время «Металлург» Мг играет очень мощно, стабильно набирая очки. Команда пытается закрепиться на лидирующих позициях Востока.

В «Металлурге» Мг продолжает феерить 20-летний нападающий Роман Канцеров, который набирает очки уже в 6-и матчах подряд. За этот период у форварда 8 заброшенных шайб и 2 голевые передачи.

Стоит отметить, что «Металлург» Мг — одна из лучших команд Востока по результатам гостевых встреч. Команда набрала 25 очков из 40 возможных в гостях. «Авангарду» точно будет непросто в предстоящем поединке.

Статистика для ставок

В последних 7-и встречах «Авангард» проиграл 2 раза

«Металлург» Мг проиграл только 1 встречу из последних восьми

3 последних очных поединка завершились за пределами основного времени

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.10, а победа «Металлурга» Мг — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Обе команды очень сильны в последнее время. К тому же, «Авангард» и «Металлург» Мг частенько заканчивают матчи за пределами основного времени.

Ставка: Ничья в основное время за 4.10.

Прогноз: «Металлург» Мг не будет слепо лететь в атаку, команда попытается воспользоваться ошибками «Авангарда» и забросить свои шайбы, но матч не должен получится сверхрезультативным.

Ставка: Тотал 5 меньше за 2.12.