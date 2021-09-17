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    Шварц: «Динамо» на одном уровне с «Майнцем»

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что на данный момент команда по интенсивности тренировок находится на одном уровне с немецким «Майнцем».

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Сейчас мы на том же уровне, что и "Майнц". У нас есть представление о данных, которые мы хотим видеть по общему пробегу, спринтам и рывкам. Сейчас команда выполняет нужный объем, в том числе высокоскоростной работы.

    Нужные показатели все время меняются, потому что мы хотим развиваться. Данные должны подходить к текущей ситуации.

    То, что сейчас мы на уровне немецкого "Майнца" — это неплохо, но нужно двигаться дальше.

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    • Плюс важна работа не только над общекомандными показателями, но и индивидуальными. От полученных данных мы распределяем нагрузку между игроками», — сказал Шварц в интервью Sports.ru.

    «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

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