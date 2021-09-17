Шварц: «Динамо» на одном уровне с «Майнцем»

Главный тренер «Динамо»рассказал, что на данный момент команда по интенсивности тренировок находится на одном уровне с немецким

«Сейчас мы на том же уровне, что и "Майнц". У нас есть представление о данных, которые мы хотим видеть по общему пробегу, спринтам и рывкам. Сейчас команда выполняет нужный объем, в том числе высокоскоростной работы.

Нужные показатели все время меняются, потому что мы хотим развиваться. Данные должны подходить к текущей ситуации.

То, что сейчас мы на уровне немецкого "Майнца" — это неплохо , но нужно двигаться дальше.

Плюс важна работа не только над общекомандными показателями, но и индивидуальными. От полученных данных мы распределяем нагрузку между игроками», — сказал Шварц в интервью Sports.ru.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.