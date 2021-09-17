Россия сохранила за собой десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам стартового тура в еврокубкахудалось сохранить десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

На неделе российские клубы сумели взять только одно очко — московский «Локомотив» сыграл в четверг вничью с французским «Марселем» в рамках Лиги Европы — 1:1. «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от лондонского «Челси» (0:1), а московский «Спартак» начал выступление в Лиге Европы с домашнего проигрыша варшавской «Легии» (0:1).

В активе России на данный момент 30,882 рейтинговых очка. Вытеснить Россию из первой десятки рейтинга могла Украина, но украинские клубы также набрали на неделе только одно очко. В активе Украины 30,400 баллов.

Выше России находятся Шотландия (31,300, 9-е место), Австрия (32,250, 8) и Нидерланды (34,900, 7).