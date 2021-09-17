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    Россия сохранила за собой десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

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    По итогам стартового тура в еврокубках России удалось сохранить десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

    Россия сохранила за собой десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
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    Россия сохранила за собой десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

    На неделе российские клубы сумели взять только одно очко — московский «Локомотив» сыграл в четверг вничью с французским «Марселем» в рамках Лиги Европы — 1:1. «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от лондонского «Челси» (0:1), а московский «Спартак» начал выступление в Лиге Европы с домашнего проигрыша варшавской «Легии» (0:1).

    В активе России на данный момент 30,882 рейтинговых очка. Вытеснить Россию из первой десятки рейтинга могла Украина, но украинские клубы также набрали на неделе только одно очко. В активе Украины 30,400 баллов.

    Выше России находятся Шотландия (31,300, 9-е место), Австрия (32,250, 8) и Нидерланды (34,900, 7).

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