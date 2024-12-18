18 декабря в четвертьфинале Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал», в отличие от соперника, прошел только две стадии Кубка английской Лиги, обыграв «Болтон» (5:1) и «Престон» (3:0).

Команда после 16-ти туров английской Премьер-лиги занимает третью позицию с отставанием в шесть очков от лидера «Ливерпуля», который провел на игру меньше, и на четыре от второго в таблице «Челси».

Последние матчи: в своей прошлой встрече в рамках 16-го тура АПЛ клуб на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Эвертоном» (0:0).

Перед этим в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив в домашних стенах уже оказался сильнее «Монако» с разгромным результатом 3:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» не проиграл, но при этом выиграл лишь раз в трех последних матчах.

Это говорит о неплохой форме хозяев, что вместе с преимуществом в классе и фактором своего поля сулит им хорошие шансы на успех, но в то же время не лучшая результативность несет в себе риск вылететь из турнира.

Итан Нванери — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги текущей кампании с тремя голами.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас», в отличие от соперника, прошел уже три стадии Кубка английской Лиги, разобравшись с «Норвичем» (4:0), КПР (2:1) и «Астон Виллой» (2:1).

Команда после 15-ти матчей английской Премьер-лиги занимает 15-ю позицию с отрывом в четыре очка от зоны вылета, поэтому вовсю борется за выживание в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле набрал три очка, обыграв «Брайтон» (3:1).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив сумел на своем поле отобрать очки у действующего чемпиона «Манчестер Сити» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Кристал Пэлас» ни разу не проиграл при трех ничьих и двух победах.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу в основное время, то хотя бы на ничью, чтобы затем постараться взять верх в серии пенальти.

Жан-Филипп Матета, Эберечи Эзе и Даити Камада — лучшие бомбардиры команды в Кубке Лиги текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Арсенала» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Кристал Пэлас» не забивал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.60, победа «Кристал Пэлас» — в 7.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их четырех из их пяти последних выездных поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал, на этот раз их столь результативный соперник наверняка сможет отличиться хотя бы одним голом.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45