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    Прервет ли «Арсенал» беспроигрышную серию «Пэлас»?

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Силы не равны, но на что выгоднее сделать ставку в матче 18 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
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    Итан Нванери
    18 декабря в четвертьфинале Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал», в отличие от соперника, прошел только две стадии Кубка английской Лиги, обыграв «Болтон» (5:1) и «Престон» (3:0).

    Команда после 16-ти туров английской Премьер-лиги занимает третью позицию с отставанием в шесть очков от лидера «Ливерпуля», который провел на игру меньше, и на четыре от второго в таблице «Челси».

    Последние матчи: в своей прошлой встрече в рамках 16-го тура АПЛ клуб на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Эвертоном» (0:0).

    Перед этим в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив в домашних стенах уже оказался сильнее «Монако» с разгромным результатом 3:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» не проиграл, но при этом выиграл лишь раз в трех последних матчах.

    Это говорит о неплохой форме хозяев, что вместе с преимуществом в классе и фактором своего поля сулит им хорошие шансы на успех, но в то же время не лучшая результативность несет в себе риск вылететь из турнира.

    Итан Нванери — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги текущей кампании с тремя голами.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас», в отличие от соперника, прошел уже три стадии Кубка английской Лиги, разобравшись с «Норвичем» (4:0), КПР (2:1) и «Астон Виллой» (2:1).

    Команда после 15-ти матчей английской Премьер-лиги занимает 15-ю позицию с отрывом в четыре очка от зоны вылета, поэтому вовсю борется за выживание в элитном дивизионе.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле набрал три очка, обыграв «Брайтон» (3:1).

    Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив сумел на своем поле отобрать очки у действующего чемпиона «Манчестер Сити» (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Кристал Пэлас» ни разу не проиграл при трех ничьих и двух победах.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу в основное время, то хотя бы на ничью, чтобы затем постараться взять верх в серии пенальти.

    Жан-Филипп Матета, Эберечи Эзе и Даити Камада — лучшие бомбардиры команды в Кубке Лиги текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Арсенала» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Кристал Пэлас» не забивал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.60, победа «Кристал Пэлас» — в 7.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их четырех из их пяти последних выездных поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал, на этот раз их столь результативный соперник наверняка сможет отличиться хотя бы одним голом.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45

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    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.12.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Арсенал» беспроигрышную серию «Пэлас»?
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