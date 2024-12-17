«Лацио» — «Интер»: счет матча 0:6, обзор голов

на чужом поле разгромил(6:0) в матче 16-го тура итальянской Серии А.

В 1-м тайме гости забили 2 гола. Отличились Хакан Чалханоглу на 41-й минуте с пенальти и Федерико Димарко на 45-й минуте.

Во 2-м отрезке «Интер» забил еще 4 гола. Шайбы забросили Николо Барелла на 51-й минуте, Дензел Думфрис на 53-й минуте, Карлос Аугусто на 77-й и Маркус Тюрам на 90-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Интер 0:6 Голы: 0:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (41'), 0:2 Федерико Димарко (45'), 0:3 Николо Барелла (51'), 0:4 Дензел Дюмфрис (53'), 0:5 Карлос Аугусто (77'), 0:6 Марку Тюрам (90') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила (Самуэль Жиго, 28'), Нуну Тавареш, Адам Марушич, Патрисио Габбарон, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Густав Исаксен (Лум Чауна, 57'), Маттиа Цаканьи (Гаэтано Кастровилли, 81'), Педро Родригес (Фисайо Деле-Баширу, 57'), Тейянни Нослин Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Тажон Бушанан, 81'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 63'), Стефан де Врей, Янн Биссекк (Маттео Дармиан, 46'), Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 63'), Николо Барелла (Пётр Зелиньски, 74'), Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам Предупреждения: Хакан Чалханоглу (24'), Алессандро Бастони (31'), Николо Ровелла (40'), Янн Биссекк (44'), Маттео Дармиан (76'), Маттиа Цаканьи (80')

После этого матча «Интер» занимает 3-е место в таблице Серии А с 34 очками в активе. «Лацио» — на 5-й позиции (31).