«Валвейк» — «Камбюр»
Кубок Нидерландов
«Валвейк» в декабре не радует своих поклонников. В текущем месяце у клуба два поражения кряду. Ранее «Валвейк» уступил «Фейеноорду» и «Фортуне Ситтард» с одинаковым счетом 2:3.
В таблице чемпионата Голландии «Валвейк» находится на предпоследнем месте. Клуб набрал 6 очков в 16 встречах. В нынешнем сезоне «Валвейк» борется за выживание. На данный момент перспективы совсем нерадужные.
«Камбюр» находится в неплохой форме. Команда практически в каждой игре добивается положительного результата. В последних десяти матчах «Камбюр» проиграл лишь раз.
В декабре «Камбюр» уже добился двух побед. Ранее клубу удалось взять верх над «Ден Хаагом» (2:1) и «Де Графсхапом» (2:0).
Ставка: Обе забьют за 1.61.
«Эйрдрионианс» — «Ливингстон»
Чемпионат Шотландии. Чемпионшип
«Эйрдрионианс» в шотландском Чемпионшипе находится на последней строчке. У клуба 6 набранных очков. Ранее «Эйрдрионианс» одержал одну победу, три раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений.
«Эйрдрионианс» нечасто радует поклонников. В предыдущих десяти встречах клуб выиграл лишь раз. 1 декабря в Кубке Шотландии удалось пройти «Данди Норт Энд» (1:0).
«Ливингстон» борется за повышение в классе. У клуба неплохие шансы выступить в следующем сезоне в элитном дивизионе. Сейчас «Ливингстон» находится на 2-м месте в таблице. Набрано 33 очка в 16 матчах.
Последний раз клубы встречались 28 сентября. Тогда «Ливингстон» на своем поле оказался сильнее. Клуб взял верх над «Эйрдрионианс» со счетом 2:1.
Ставка: Победа «Ливингстона» за 1.65.
«Ювентус» — «Кальяри»
Кубок Италии
«Ювентус» в Серии А не побеждает уже четыре матча. Последний раз команда выигрывала в чемпионате Италии 9 ноября. «Старая синьора» дома одолела «Торино» со счетом 2:0.
После игры с «Венецией» (2:2) фанаты «Ювентуса» откровенно выразили свое недовольство. Туринскому коллективу нужно исправлять ситуацию. Шансы на выход в четвертьфинал Кубка Италии весьма высокие.
Букмекеры не верят в успех «Кальяри» в предстоящем матче. Вряд ли клуб добьется успеха в Турине. В Серии А команда идет в зоне вылета. «Кальяри» занимает 18-е место, набрав 14 очков в 16 поединках.
6 октября клубы уже встречались в чемпионате Италии. Тогда выявить сильнейшего не удалось. «Ювентус» и «Кальяри» сыграли вничью 1:1. Сможет ли туринская команда выиграть на этот раз?
Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.47.
Общий коэффициент — 3.90.