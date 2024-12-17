В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в шотландском Чемпионшипе, а также в Кубках Италии и Нидерландов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Валвейк» — «Камбюр»

Кубок Нидерландов

«Валвейк» в декабре не радует своих поклонников. В текущем месяце у клуба два поражения кряду. Ранее «Валвейк» уступил «Фейеноорду» и «Фортуне Ситтард» с одинаковым счетом 2:3.

В таблице чемпионата Голландии «Валвейк» находится на предпоследнем месте. Клуб набрал 6 очков в 16 встречах. В нынешнем сезоне «Валвейк» борется за выживание. На данный момент перспективы совсем нерадужные.

«Камбюр» находится в неплохой форме. Команда практически в каждой игре добивается положительного результата. В последних десяти матчах «Камбюр» проиграл лишь раз.

В декабре «Камбюр» уже добился двух побед. Ранее клубу удалось взять верх над «Ден Хаагом» (2:1) и «Де Графсхапом» (2:0).

Ставка: Обе забьют за 1.61.

«Эйрдрионианс» — «Ливингстон»

Чемпионат Шотландии. Чемпионшип

«Эйрдрионианс» в шотландском Чемпионшипе находится на последней строчке. У клуба 6 набранных очков. Ранее «Эйрдрионианс» одержал одну победу, три раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений.

«Эйрдрионианс» нечасто радует поклонников. В предыдущих десяти встречах клуб выиграл лишь раз. 1 декабря в Кубке Шотландии удалось пройти «Данди Норт Энд» (1:0).

«Ливингстон» борется за повышение в классе. У клуба неплохие шансы выступить в следующем сезоне в элитном дивизионе. Сейчас «Ливингстон» находится на 2-м месте в таблице. Набрано 33 очка в 16 матчах.

Последний раз клубы встречались 28 сентября. Тогда «Ливингстон» на своем поле оказался сильнее. Клуб взял верх над «Эйрдрионианс» со счетом 2:1.

Ставка: Победа «Ливингстона» за 1.65.

«Ювентус» — «Кальяри»

Кубок Италии

«Ювентус» в Серии А не побеждает уже четыре матча. Последний раз команда выигрывала в чемпионате Италии 9 ноября. «Старая синьора» дома одолела «Торино» со счетом 2:0.

После игры с «Венецией» (2:2) фанаты «Ювентуса» откровенно выразили свое недовольство. Туринскому коллективу нужно исправлять ситуацию. Шансы на выход в четвертьфинал Кубка Италии весьма высокие.

Прогнозы и ставки на футбол

Букмекеры не верят в успех «Кальяри» в предстоящем матче. Вряд ли клуб добьется успеха в Турине. В Серии А команда идет в зоне вылета. «Кальяри» занимает 18-е место, набрав 14 очков в 16 поединках.

6 октября клубы уже встречались в чемпионате Италии. Тогда выявить сильнейшего не удалось. «Ювентус» и «Кальяри» сыграли вничью 1:1. Сможет ли туринская команда выиграть на этот раз?

Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.47.

Общий коэффициент — 3.90.