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    «Рома» исправится за неудачу с «Комо»?

    «Рома» — «Сампдория». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 18 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Сампдория»
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    «Рома»
    18 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле сыграет против «Сампдории». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Сампдория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 18 Декабря 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 23:00 Сампдория

    Сампдория

  • Генуя
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: Римская команда пока скромно выступает в текущем чемпионате Италии, находясь в середине таблицы и на два пункта опережая зону вылета.

    «Рома» выиграла всего четыре поединка из 16 проведенных, четыре раза сыграла вничью и аж восемь встреч проиграла, разница мячей — 18:23.

    Рома — Сампдория: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В преддверии этого поединка «волки» в рамках Серии А уступили в гостях «Комо» со счетом 0:2. А ранее они поочередно разгромили на своем поле «Лечче» 4:1 в чемпионате страны и 3:0 португальскую «Брагу» в Лиге Европы. В текущем Кубке Италии они стартуют только с данного этапа.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Римляне в отрезке своих девяти предыдущих встреч с учетом всех турниров смогли победить только дважды. И обе этих выигрыша пришлись на три последних поединка, и оба раза дома с крупным счетом. В остальных же семи матчах этого периода «Рома» еще дважды играла вничью и потерпела аж пять поражений.

    «Сампдория»

    Турнирное положение: Клуб из Генуи текущий сезон проводит в Серии Б, где находится в нижней части таблицы, опережая на всего на балл красную зону.

    «Сампдория» победила только четыре раза за 17 встреч первенства, шесть игр свела вничью и семь встреч проиграла, разница мячей — 21:27.

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    • Последние матчи: На выходных «Сампа» в рамках Серии Б на своем поле расписала мировую со «Специей» 0:0, продлив тем самым безвыигрышную серию, где четыре раза проиграла. В текущем же розыгрыше Кубка Италии она прошла уже два этапа, одолев по пенальти «Дженоа» и «Комо».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Сампдории» 7-матчевая серия без викторий. В этот период команда из Генуи расписала три мировых результата и четыре раза уходила с поля поверженной. Победить же коллектив смог всего лишь два поединка из десяти предыдущих и пять раз уступила за данный период времени.

    Статистика для ставок

    • «Рома» обыграла «Сампу» в трех минувших очных поединках

    • Последний раз между собой эти клубы встречались в апреле 2023 года. И тогда римляне выиграли 3:0

    • «Сампа» забила «Роме» лишь гол за четыре предыдущих матча

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Рому» букмекеры дают коэффициент 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа «Сампдории» оценена в 8.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.18 соответственно.

    Прогноз: После неудачи в матче с «Комо», римляне будут жаждать реабилитироваться перед своими фанами и наверняка уверенно выиграют у команды из второй лиги.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» с форой (-1,5) за 2.01.

    Прогноз: И также ждем, что «волки» смогут огорчить гостей из Генуи в каждом из проведенных таймов.

    Ставка: «Рома» забьет в обоих таймах за 2.05.

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