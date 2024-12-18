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    «Магнитка» умело воспользуется спадом «Автомобилиста»

    «Металлург» Мг — «Автомобилист». Ставка (к. 2.17) и прогноз на хоккей, КХЛ, 18 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Автомобилист»
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    Макар Хабаров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг примет «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 18 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Декабря 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
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    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В 36 играх магнитогорцам удалось набрать 40 очков, с которыми команда закрепилась на 5-й строчке в Восточной конференции, сократив до 2 баллов разрыв между 4-м «Автомобилистом».

    Последние матчи: Незадолго до декабрьского перерыва «Металлург» Мг добился трех побед подряд. Довольно неплохая серия началась на территории «Магнитки», где та взяла верх над «Барысом» — 2:0.

    Металлург Мг — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    Еще две победы команда Андрея Разина одержала в гостях: поочередно «Металлург» Мг разделался с «Торпедо» — 5:3 и «Ладой» — 4:0. В последней встрече магнитогорцы потерпели поражение от московского «Динамо» — 2:3.

    Не сыграют: Кадровые потери в составе «Магнитки» отсутствуют.

    Состояние команды: Достаточно длительный отрезок сезона «Металлурга» Мг сопровождался большим количеством игровых проблем и безобразных результатов на фоне чемпионства.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако со временем команда Андрея Разина начала понемногу приходить в себя, улучшать показатели на катке и продвигаться по таблице Восточной конференции, приближаясь к ее лидерам.

    В настоящее время «Металлург» Мг здорово смотрится в нападении и более дисциплинированно действует в обороне, если сравнивать с тем, как команда играла в начале сезона. Тем не менее стабильность остается одним из недостающих элементов в системе «Магнитки».

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: На счету «Автомобилиста» 42 очка по итогам 33 проведенных встреч. В таблице Восточной конференции екатеринбуржцы сместились на 4-ю строчку, отстав на 2 балла от тройки сильнейших.

    Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца «Автомобилист» потерял очки в матчах с «Нефтехимиком» — 1:3 и «Куньлунем» — 1:2 Б, после чего сумел набрать 4 очка в играх с «Динамо» Минск — 3:2 ОТ и «Авангардом» — 4:2.

    За встречей с омичами последовала череда провалов, которая в настоящее время довела команду Николая Заварухина до четырех поражений. Так, «Авто» уступило «Трактору» (дважды — 3:5; 1:3), «Спартаку» — 4:5 Б и «Авангарду» — 2:4.

    Не сыграют: Ник Эберт, Кертис Волк.

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    • Состояние команды: На протяжении достаточно длительного отрезка «Автомобилист» излучал предельную уверенность и был готов вести борьбу за 1-ю строчку в Восточной конференции.

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    Однако впоследствии команда Николая Заварухина, находящаяся в процессе становления в роли топ-представителя лиги, в традиционной для себя манере начала сбавлять обороты.

    К очной встрече с «Магниткой» «Автомобилист» подходит с чередой поражений, которых в последнее время становится больше. Ввиду высокой плотности в таблице каждая осечка «Авто» усложняет соперничество за лидерские позиции.

    Статистика для ставок

    • Ни в одном домашнем матче «Металлурга» Мг из четырех последних не было забито больше 4 голов

    • «Автомобилист» потерпел шесть поражений в восьми последних матчах

    • В двух личных встречах из трех последних в Магнитогорске был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.00, а победа «Автомобилиста» — в 2.89.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

    Прогноз: Нынешняя форма команды Алексея Заварухина вызывает беспокойство. Кажется, в текущих условиях у «Магнитки» имеются все козыри, которыми она грамотно распорядится в очной встрече на своей территории.

    Ставка: «Металлург» Мг победит за 2.17.

    Прогноз: Нередко «Магнитка» выдает по-настоящему качественные игры на домашней арене, которые сопровождаются не только хорошей результативностью, но и надежностью у собственных ворот.

    Ставка: Индивидуальная тотал «Автомобилиста» меньше 2 за 2.05.

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