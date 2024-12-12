Ковингтон против Бакли, реванш Раисова с Резниковым. Анонс самых громких боев недели

В ночь с 14 на 15 декабря состоится заключительный турнир UFC 2024 года в Тампе, который возглавит бой топовых полусредневесов Колби Ковингтона и Хоакина Бакли. А в воскресенье вечером уже стартует очередной ивент АСА 182

Ковингтон, Бакли и Кап — главные звезды UFC этой недели

Достойных зрительского внимания поединка на UFC в Тампе лишь два. В одном из них подерется девятый номер рейтинга наилегчайшего веса Манель Кап против Бруно Силвы. Бразилец тоже пребывает в топ-15. Силва находится на 12-м месте в ростере «мухачей».

Бруно провел в лучшей лиге мира 6 поединков. Начало у него явно не задалось. Случились 2 поражения от Дворжака и Уланбекова. Но затем бразилец вышел на серию из четырех побед кряду. В последнем поединке он нокаутировал во втором раунде Коди Дардена.

Манель Кап один из самых опытных бойцов в наилегчайшем дивизионе. За 6 предыдущих поединков в активе португальца 4 победы и 2 поражения. Последнюю встречу он проиграл Мухаммаду Мокаеву единогласным решением.

Кап полностью провалил предыдущий поединок в плане зрелищности. Португалец однозначно захочет реабилитироваться, чтобы его не настигла участь Мокаева (увольнение из UFC).

Манель Кап globallookpress.com

В главном событии ивента подерутся Колби Ковингтон и Хоакин Бакли. Бойцы занимают шестую и девятую строчки в рейтинге полусреднего дивизиона. К этой встрече Колби подходит после поражения единогласным решением в титульном противостоянии от Леона Эдвардса.

Всего же за 6 последних поединков у него 3 победы и 3 проигрыша. Но не стоит забывать, что «Хаос» дрался исключительно на топ-уровне. Бакли не совсем удачно начал свой путь в UFC в среднем дивизионе.

Но в полусреднем весе Хоакин еще никому не уступал. Он выиграл все предыдущие 5 поединков. В последнем из них нокаутировал в третьем раунде бывшего претендента на титул Стивена Томпсона. До этого также удосрочил топового бойца Висенте Люке.

И в целом, уже сейчас Хоакин является кандидатом на попадание в топ-5. А вот Ковингтон явно на спаде. Для него этот поединок — очередное испытание. На стороне Колби опыт и сильная борцовская база. Но в нынешниях реалиях у Бакли инструментов для успеха гораздо больше.

Сразу 5 топовых легковесов в карде АСА

Юсуф Раисов globallookpress.com

Абдул-Азиз Абдулвахабов проведет защиту титула в легком весе против Али Абдулхаликова. Претендент на данный момент располагается на восьмой строчке в рейтинге. За 5 боев Али не потерпел ни единого поражения.

Однако последняя встреча с бывшим бойцом UFC Дэви Рамосом получилось очень спорной. Абдул-Азиз подходит к первой защите титула на серии из пяти выигранных поединков кряду. В предыдущей встрече он стал чемпионом, благодаря победе над Мохаммедом Коковым нокаутом во втором раунде.

А в последний раз Абдулвахабов проигрывал еще 6 лет назад. Абдулхаликова однозначно ждет тяжелая ночь, как и Артема Резникова с Юсуфом Раисовым. К реваншу они подошли в статусе третьего и пятого номеров рейтинга в легком весе, но эта встреча пройдет в рамках полусредней весовой категории.

За 7 поединков в активе Юсуфа 5 побед и 2 поражения. Он проигрывал бывшему чемпиону Эдуарду Вартаняну и своему грядущему сопернику Артем Резникову в 2020 году. К слову, у казахстанца аналогичная статистика. Так что зрители в ожидании конкурентного боя.

Также в октагон на АСА 182 выйдет еще один топовый легковес Дауд Шайхаев (второй номер рейтинга). Его соперник — бывший претендент на титул в полулегком весе Алексей Полпудников, решивший подняться на дивизион выше.

За 5 предыдущих поединков у него 3 победы и 2 поражения. Шайхаев до недавнего проигрыша Али Багову по очкам шел на серии из девяти побед подряд. Алексей явно сейчас не в лучших кондициях. Если в последнее время у Полпудникова возникали проблемы в полулегком весе, то есть подозрение, что в легком дивизионе ситуация и вовсе усугубится.

2 экс-чемпиона АСА, Асатрян и Шаматава устроят шоу

Анис Екубов globallookpress.com

Бывший чемпион легчайшего веса Олег Борисов встретится с восьмым номером рейтинга Гогой Шаматавой. Экс-обладатель пояса одержал 5 побед и уступил только один раз в шести боях. В последней встрече на протяжении всех пяти раундов Борисов доминировал над Павлом Витруком, но в самой концовке пропустил удар коленом и упал в нокаут.

У Гоги 4 победы кряду. Последняя из них была достигнута судейским решением на Алимарданом Абдыкаровым. Но в бою с Борисовым просто не будет. У Олега невероятный опыт. И даже в свои 40 лет он крайне опасен.

Еще один бывший чемпион АСА Устармагомед Гаджидаудов, ныне первый номер рейтинга в полусреднем весе, подерется с Узаиром Абдураковым, занимающим четвертую строчку. За 6 предыдущих поединков у Гаджидаудова 4 победы и 2 поражения.

В декабре прошлого года он упал в нокаут на последних секундах от Альберта Туменова. Узаир в семи поединках потерпел только одно поражение. Сейчас его победная серия составляет 6 боев. Зрителей ожидает интригующее противостояние двух высококлассных ударников, которые никогда не сдаются.

А продолжат радовать фанатов Вартан Асатрян и Анис Екубов, чей поединок пройдет в наилегчайшем весе. Бойцы занимают девятую и 11-ю позиции в рейтинге. Вартан один из самых опытных «мухачей» в России.

Он уже подрался за карьеру со многими именитыми бойцами: Жумагуловым, Уланбековым и Багаутдиновым. У Асатряна неплохая борьба, особенно в позиции лежа на спине. Он всегда может найти момент для сабмишна в партере. Но удосрочить набравшего ход Екубова (идет на серии из четырех побед), задача не из легких.