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    И будет мстя «Спортинга» страшна!

    «Спортинг» — «Санта-Клара». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Кубок Португалии, 18 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Санта-Клара»
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    Виктор Дьёкереш
    18 декабря в 1/8 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Санта-Клара». Начало игры — в 23:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Санта-Клара», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы сражаются за успех на всех внутренних фронтах. Ныне они пребывают на 1 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

    При этом «Спортинг» на 4 очка опережает идущую следом «Бенфику». А вот средняя результативность команды составляет 3 гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Лиссабонцы нанесли поражение «Боавиште» (3:2).

    При этом «Спортинг» до того проиграл «Брюгге» (1:2). А вот немногим ранее команда сенсационно уступила скромному «Морейренсе» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Лиссабонцы наконец-то прервали свою четырехматчевую пораженческую серию. Плюс лидерство в чемпионате удалось не просто сохранить, а еще и оторваться от «Бенфики».

    Поединки с «Санта-Кларой» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «Спортинг» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка Португалии. Да и отомстить «Санта-Кларе» за недавнюю коллизию лиссабонцы уж точно постараются.

    «Санта-Клара»

    Турнирное положение: «Санта-Клара» проводит весьма симпатичный сезон. Команда на данный момент находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Санта-Клара» имеет довольно надежные тылы. В 14 поединках чемпионата Португалии команда пропустила 13 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Поединок с «Арокой» завершился коллизией (0:1).

    При этом до того команда минимально одолела «Риу Аве». А вот встреча со «Спортингом» завершилась сенсационной победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Санта-Клара» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при всего одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Санта-Клара» до последней коллизии выиграла 4 раза кряду. Причем во всех этих победных матчах команда не пропустила ни разу.

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    Команда всего лишь на 4 очка отстает от идущего третьим «Порту». При этом «Санта-Клара» способна преуспеть и в Кубке страны.

    Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Все-таки дать бой гранду португальского футбола — уже отличная мотивация.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Санта-Клара» весьма прилично действует на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Лиссабонцы забивают в среднем 3 гола за матч

    • «Санта-Клара» до последней коллизии выиграла 4 раза кряду

    • «Спортинг» до последней победы проиграл четырежды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Спортинг» традиционно успешно противостоит «Санта-Кларк», плюс намерен поквитаться за недавнее поражение в чемпионате.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, к тому же весьма выгодно смотрятся в плане реализации.

    Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

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    «Спортинг» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 18.12.2024. Прогнозы на футбол. И будет мстя «Спортинга» страшна!
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