18 декабря в 1/8 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Санта-Клара». Начало игры — в 23:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Санта-Клара», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы сражаются за успех на всех внутренних фронтах. Ныне они пребывают на 1 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

При этом «Спортинг» на 4 очка опережает идущую следом «Бенфику». А вот средняя результативность команды составляет 3 гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Лиссабонцы нанесли поражение «Боавиште» (3:2).

При этом «Спортинг» до того проиграл «Брюгге» (1:2). А вот немногим ранее команда сенсационно уступила скромному «Морейренсе» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лиссабонцы наконец-то прервали свою четырехматчевую пораженческую серию. Плюс лидерство в чемпионате удалось не просто сохранить, а еще и оторваться от «Бенфики».

Поединки с «Санта-Кларой» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «Спортинг» выиграл 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка Португалии. Да и отомстить «Санта-Кларе» за недавнюю коллизию лиссабонцы уж точно постараются.

«Санта-Клара»

Турнирное положение: «Санта-Клара» проводит весьма симпатичный сезон. Команда на данный момент находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Санта-Клара» имеет довольно надежные тылы. В 14 поединках чемпионата Португалии команда пропустила 13 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Поединок с «Арокой» завершился коллизией (0:1).

При этом до того команда минимально одолела «Риу Аве». А вот встреча со «Спортингом» завершилась сенсационной победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Санта-Клара» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при всего одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Санта-Клара» до последней коллизии выиграла 4 раза кряду. Причем во всех этих победных матчах команда не пропустила ни разу.

Команда всего лишь на 4 очка отстает от идущего третьим «Порту». При этом «Санта-Клара» способна преуспеть и в Кубке страны.

Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Все-таки дать бой гранду португальского футбола — уже отличная мотивация.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Санта-Клара» весьма прилично действует на контратаках.

Статистика для ставок

Лиссабонцы забивают в среднем 3 гола за матч

«Санта-Клара» до последней коллизии выиграла 4 раза кряду

«Спортинг» до последней победы проиграл четырежды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Спортинг» традиционно успешно противостоит «Санта-Кларк», плюс намерен поквитаться за недавнее поражение в чемпионате.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, к тому же весьма выгодно смотрятся в плане реализации.

Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25