«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы сражаются за успех на всех внутренних фронтах. Ныне они пребывают на 1 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.
При этом «Спортинг» на 4 очка опережает идущую следом «Бенфику». А вот средняя результативность команды составляет 3 гола за матч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Лиссабонцы нанесли поражение «Боавиште» (3:2).
При этом «Спортинг» до того проиграл «Брюгге» (1:2). А вот немногим ранее команда сенсационно уступила скромному «Морейренсе» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лиссабонцы наконец-то прервали свою четырехматчевую пораженческую серию. Плюс лидерство в чемпионате удалось не просто сохранить, а еще и оторваться от «Бенфики».
Поединки с «Санта-Кларой» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «Спортинг» выиграл 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены пробиться в следующий раунд Кубка Португалии. Да и отомстить «Санта-Кларе» за недавнюю коллизию лиссабонцы уж точно постараются.
«Санта-Клара»
Турнирное положение: «Санта-Клара» проводит весьма симпатичный сезон. Команда на данный момент находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Санта-Клара» имеет довольно надежные тылы. В 14 поединках чемпионата Португалии команда пропустила 13 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. Поединок с «Арокой» завершился коллизией (0:1).
При этом до того команда минимально одолела «Риу Аве». А вот встреча со «Спортингом» завершилась сенсационной победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Санта-Клара» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при всего одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Санта-Клара» до последней коллизии выиграла 4 раза кряду. Причем во всех этих победных матчах команда не пропустила ни разу.
Команда всего лишь на 4 очка отстает от идущего третьим «Порту». При этом «Санта-Клара» способна преуспеть и в Кубке страны.
Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Все-таки дать бой гранду португальского футбола — уже отличная мотивация.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Санта-Клара» весьма прилично действует на контратаках.
Статистика для ставок
- Лиссабонцы забивают в среднем 3 гола за матч
- «Санта-Клара» до последней коллизии выиграла 4 раза кряду
- «Спортинг» до последней победы проиграл четырежды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 2.10Ювентус — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.80Монако — ПСЖ: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: «Спортинг» традиционно успешно противостоит «Санта-Кларк», плюс намерен поквитаться за недавнее поражение в чемпионате.
Номинальные хозяева явно будут действовать активно, к тому же весьма выгодно смотрятся в плане реализации.
Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25