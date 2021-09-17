Моуриньо: Не могу сказать, что «Рома» играла плохо, но мы не заслужили победы 5:1

Главный тренер «Ромы»подвел итоги матча Лиги конференций с софийским(5:1).

«Мы не очень хорошо играли. Мы уже говорили, что если мы теперь команда, когда выигрываем, то должны оставаться командой и в поражениях.

Результатом я доволен, но не игрой. Качество игры мне не понравилось. В полузащите было мало интенсивности, крайние защитники не так сильно прессинговали. В оборонительных единоборствах мы часто проигрывали.

Не могу сказать, что мы играли плохо, но не заслужили победы 5:1, это тяжелый результат для нашего соперника», — цитирует Моуринью сайт Джанлуки Ди Марцио.